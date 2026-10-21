Hà Nội cần gần 23.000 căn hộ tái định cư đến năm 2030

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn.

Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ phát triển nhà ở xã hội, nhu cầu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và phương án tạo lập quỹ nhà cho các dự án của thành phố.

Hà Nội có 44 dự án nhà ở xã hội đã khởi công

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang theo dõi 187 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 30 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang. Các dự án có tổng diện tích đất khoảng 709 ha, tổng mức đầu tư khoảng 365.623 tỷ đồng, quy mô 168.892 căn hộ.

Đến nay, 106 dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 93 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, 56 dự án được giao đất và 44 dự án được cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong đó, 44 dự án đã khởi công, với quy mô khoảng 46.970 căn hộ, chiếm 27,8% tổng số căn hộ thuộc các dự án đang được theo dõi.

Riêng nhóm 111 dự án còn lại thuộc diện theo dõi theo Chỉ thị số 16, có 73 dự án hoàn thành quy hoạch chi tiết, 56 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, 26 dự án được giao đất và 13 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 21.779 căn hộ.

Theo Sở Xây dựng, tiến độ thực hiện các thủ tục đã có chuyển biến so với báo cáo ngày 20/9/2026. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/2/2026 về phát triển nhà ở xã hội, bổ sung các dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Đồng thời, Sở tập trung đôn đốc khởi công các dự án trong quý IV/2026, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý đối với những dự án chậm hoàn thành quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Ảnh minh họa: Công trình CT4 - dự án Nhà ở xã hội khu đô thị mới Kim Chung, phường Tây Tựu, TP Hà Nội. Thảo Ngân - Mekong ASEAN.

Dự báo thiếu nhà tái định cư trong giai đoạn 2026-2028

Về nhu cầu tái định cư, Sở Xây dựng Hà Nội dự báo thành phố cần khoảng 22.957 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Trong đó, nhu cầu năm 2026 khoảng 6.524 căn, năm 2027 khoảng 5.415 căn, năm 2028 khoảng 3.932 căn, năm 2029 khoảng 2.657 căn và năm 2030 khoảng 4.429 căn.

Hiện Hà Nội có 204 tòa nhà tái định cư với 19.379 căn hộ. Tuy nhiên, toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021-2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong giai đoạn 2026-2030 chỉ còn khoảng 708 căn.

Để đáp ứng nhu cầu, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, theo nguyên tắc sử dụng tối đa 80% số căn hộ của mỗi dự án.

Việc bố trí nhà sẽ căn cứ tiến độ hoàn thành, ưu tiên các dự án gần khu vực giải phóng mặt bằng theo bán kính 5 km, 10 km và 15 km, nhằm tạo thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống.

Theo phương án cân đối của Sở Xây dựng, nguồn nhà tái định cư và nhà ở xã hội dự kiến đáp ứng đủ tổng nhu cầu của cả giai đoạn vào cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026-2028, số căn hộ hoàn thành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Cụ thể, số căn hộ chưa thể bố trí tái định cư vào cuối năm 2026 dự kiến khoảng 6.464 căn, năm 2027 khoảng 11.392 căn và năm 2028 khoảng 7.289 căn.

Để khắc phục, Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh các dự án tái định cư chuyển tiếp; nghiên cứu mua nhà ở xã hội để bố trí tái định cư, tạm cư; huy động doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà và nghiên cứu đầu tư các khu tái định cư tập trung.

Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về quỹ đất, quỹ nhà, nhu cầu tái định cư và tiến độ từng dự án, phục vụ công tác bố trí nhà ở gắn với kế hoạch giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu chuẩn bị quỹ nhà trước khi giải phóng mặt bằng

Theo Thông báo số 816-TB/TU ngày 15/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, kế hoạch tổng thể phát triển quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030 phải hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị các đơn vị rà soát nhu cầu tái định cư theo từng năm, địa bàn và nhóm dự án, gồm tái thiết đô thị, cải tạo chung cư cũ, phát triển hạ tầng giao thông và các dự án khác. Việc thống kê phải bao gồm cả nhu cầu tái định cư bằng đất ở và căn hộ chung cư.

Đối với nguồn cung, các đơn vị cần xác định rõ quỹ đất có thể khai thác, các dự án nhà ở có khả năng bố trí tái định cư, phương án mua nhà ở xã hội và khả năng huy động doanh nghiệp tham gia. Mỗi nguồn cung phải gắn với số lượng căn hộ, thời điểm hoàn thành và khả năng bố trí thực tế.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá tiến độ nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi công tác chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1, ông Vũ Đại Thắng cho biết người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm. Vì vậy, thành phố cần chủ động chuẩn bị quỹ nhà để bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ triển khai công trình.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể về quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030, xác định rõ nhu cầu, nguồn cung, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Thành phố cũng phải rà soát đồng bộ kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng nguồn lực và định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Về nguồn lực, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia tạo lập quỹ nhà; xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội phục vụ tái định cư theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại; phát triển nhà cao tầng tại các khu vực phù hợp quy hoạch, gắn với giao thông công cộng và hạ tầng xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở và xây dựng phương án tài chính, cơ chế tạo lập quỹ nhà tái định cư.

Ông Thắng nhấn mạnh, quỹ nhà tái định cư phải được chuẩn bị trước tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tránh tình trạng người dân đã bàn giao đất nhưng chưa được bố trí chỗ ở phù hợp.

Trần Trọng