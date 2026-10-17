Hà Nội cần gần 20.000 căn hộ tái định cư trong 5 năm tới

Quỹ nhà tái định cư hiện có đã được bố trí hết

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND Thành phố về công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư, toàn thành phố hiện có 204 tòa nhà với tổng số 19.379 căn hộ tái định cư.

Trong đó, Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội được giao quản lý 57 tòa nhà; Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý 147 tòa nhà.

Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và tái thiết đô thị, việc chủ động chuẩn bị quỹ nhà tái định cư được xem là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các dự án. Ảnh: Kế Toại

Đáng chú ý, toàn bộ 19.379 căn hộ đã được bố trí, đạt tỷ lệ 100%. Trong số này, 17.363 căn hộ đã có quyết định bán nhà, chiếm 89,6%; còn 2.016 căn hộ đã được bố trí nhưng các đơn vị liên quan chưa trình bán nhà, chiếm 10,4%.

Trước nhu cầu thực tế, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương và ban quản lý dự án rà soát nhu cầu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đến thời điểm tổng hợp báo cáo, Sở đã nhận được thông tin từ 51 xã, phường và 2 Ban Quản lý dự án của Thành phố.

Kết quả rà soát cho thấy, giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội cần 19.713 căn hộ tái định cư. Riêng năm 2026, nhu cầu lên tới 8.844 căn hộ, chiếm gần 45% tổng nhu cầu của cả giai đoạn.

Các năm tiếp theo, nhu cầu cần khoảng 4.583 căn hộ năm 2027; 2.067 căn hộ năm 2028; 1.738 căn hộ năm 2029 và 2.481 căn hộ năm 2030.

Các số liệu trên chưa bao gồm nhu cầu tái định cư của ba dự án lớn là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A và Khu đô thị thể thao Olympic.

Đẩy nhanh 4 dự án tái định cư và các khu đô thị đa mục tiêu

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 4 dự án tái định cư đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong đó, dự án nhà tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai trước đây, nay thuộc phường Hoàng Mai, được xây dựng để phục vụ giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Dự án gồm 4 tòa nhà, trong đó 2 tòa A và D đã được Thành phố chấp thuận đưa ra khỏi dự án đầu tư để thực hiện các dự án khác. Hai tòa B và C tiếp tục được cải tạo, sửa chữa, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.

Tại dự án khu tái định cư và nhà ở thấp tầng thuộc ô đất B10/ODK3, phường Yên Sở trước đây, nay thuộc phường Hoàng Mai, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị kiểm tra, khảo sát, xác định giá trị các hạng mục phát sinh để làm việc với nhà thầu thi công. Dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Đối với dự án nhà CT1 Khu tái định cư Xuân La, phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, chủ đầu tư đang đề nghị bổ sung nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa sau thời gian công trình được bố trí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự kiến công trình đưa vào sử dụng trong quý I/2027.

Dự án còn lại là khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại ô đất CT4AB, Khu tái định cư tập trung Kiều Mai, nay thuộc phường Xuân Phương. UBND phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp phương án hoàn thiện dự án để báo cáo Thành phố.

Trước thực trạng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn đã được sử dụng hoặc bố trí hết cho các dự án có nhu cầu giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành 4 dự án nhà tái định cư đang triển khai, bàn giao để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định.

Đồng thời, Sở đề xuất UBND Thành phố nghiên cứu, triển khai mô hình khu tái định cư đa mục tiêu trong giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về tái định cư, bảo đảm sinh kế, giúp người dân bị giải phóng mặt bằng ổn định cuộc sống, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng quỹ nhà.