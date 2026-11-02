Hà Nội cán đích thu ngân sách nhà nước năm 2026

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Theo Thuế Hà Nội, tính đến hết tháng 10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 613.790 tỷ đồng, hoàn thành 100,04% dự toán pháp lệnh cả năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu nội địa đạt 610.914 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 2.876 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt 264.402 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán pháp lệnh, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản thu từ đất, nhà đạt 112.617 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán, tăng 7,1%. Trong khi đó, các khoản thuế, phí khác (chủ yếu là các khoản thu từ trung ương) đạt 233.895 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, chỉ sau 10 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành dự toán pháp lệnh năm 2026.

Trong 2 tháng cuối năm, Thuế Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp chống thất thu và mở rộng các nguồn thu, phấn đấu đạt tỷ lệ tăng thu cả năm ở mức cao nhất.