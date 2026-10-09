Hà Nội: Cận cảnh trận địa pháo hoa bên Hồ Tây sẵn sàng cho đêm kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10

Ngày 9/10, theo ghi nhận của PV, công tác chuẩn bị tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm ngặt và tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

Tại trận địa pháo hoa trên mặt nước khu vực hồ Tây, hàng loạt cụm sà lan, phương tiện nổi lớn, ống phóng... đã được bố trí thành hàng ngay ngắn.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác lắp đặt các ống phóng pháo, đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và chuyên môn cao từ lực lượng trực tiếp thực hiện.

Từng ống phóng chế tạo bằng kim loại với các đường kính khác nhau được sắp xếp đúng vị trí, cố định chắc chắn bằng hệ thống gông sắt và dây dù chuyên dụng.

Những quả đạn pháo được phân loại và đưa vào ống phóng.

Các chiến sĩ kiểm tra, đấu nối tỉ mỉ dây mồi lửa điện từ từng quả pháo tới hộp cầu đấu.

Mọi công đoạn từ vận chuyển, lắp đặt cho đến kiểm tra hệ thống đều được giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và an ninh trận địa.

Theo kế hoạch, điểm nhấn nghệ thuật của chương trình pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay là 1.250 giàn hỏa thuật, trong đó 350 giàn được bố trí tại hồ Hoàn Kiếm và 900 giàn tại hồ Tây.

Toàn bộ màn trình diễn được thiết kế đồng bộ kết hợp cùng âm nhạc, tận dụng tối đa không gian mặt nước rộng lớn cùng tầm quan sát thoáng đãng của khu vực để mang đến bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn cho người dân.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 10/10/2026.