Hà Nội: Cận cảnh tiến độ đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ khởi công ngày 29/12/2017, có tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Diện tích đất cần thu hồi hơn 168.000m2, liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức. Ảnh: Phúc Đức

Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài khoảng 2,87km, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao Phạm Hùng, với mặt cắt ngang 5m. Ảnh: Phúc Đức

Đến cuối tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo tiến độ thành phố yêu cầu, tạo điều kiện để tiếp tục thi công. Ảnh: Phúc Đức

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, ngày 26/10, tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ, công trường đang được triển khai với nhiều hạng mục đào đất, thi công kết cấu bê tông và hệ thống thoát nước. Dọc tuyến, đất đá, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang; một số đoạn đã hình thành các rãnh sâu, được gia cố bằng hệ thống ván khuôn và thanh chống phục vụ thi công. Ảnh: Phúc Đức

Tại nhiều vị trí, mặt bằng thi công vẫn chưa được hoàn thiện. Nền đất còn lồi lõm, xen lẫn gạch vỡ, phế thải xây dựng và các vũng nước đọng. Một số khu vực được đào sâu, trong khi các đoạn tiếp giáp nhà dân vẫn đang trong quá trình xử lý mặt bằng. Ảnh: Phúc Đức

Đáng chú ý, dọc tuyến xuất hiện những căn nhà nằm sát khu vực thi công, có hình dáng hẹp, "siêu mỏng". Ảnh: Phúc Đức

Tại một số vị trí, công trình nhà ở đã bị phá dỡ một phần, để lộ kết cấu gạch, tường và các khoảng không gian trước đây nằm bên trong nhà. Có căn nhà vẫn còn nhiều tầng sử dụng, nhưng một phần công trình phía trước hoặc bên cạnh đã được tháo dỡ. Ảnh: Phúc Đức

Sau nhiều năm đình trệ, dự án từng ảnh hưởng đến giao thông và môi trường khu vực. Việc thi công trở lại được kỳ vọng sớm cải thiện hạ tầng giao thông nơi đây. Ảnh: Phúc Đức