Hà Nội: Cận cảnh suất ăn bán trú trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau lùm xùm bị nghi dùng 'thịt ôi', 'tóp mỡ'

Có mặt cùng Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội trong buổi kiểm tra đột xuất tại trường vào ngày 24/9, phóng viên đã ghi nhận thực tế quy trình chuẩn bị bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, TP Hà Nội), sau lùm xùm nhà trường sử dụng "tóp mỡ" làm bữa trưa cho học sinh.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Video ghi cận cảnh suất ăn bán trú trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau lùm xùm bị nghi dùng 'thịt ôi', 'tóp mỡ'.

Tại khu vực bếp ăn trong khuôn viên trường Tiểu học Quảng Bị 1, từ khoảng 10h sáng, sau khi thực phẩm đã được nấu chín, các nhân viên nhà bếp bắt đầu cấp tập chia suất ăn. Nhân viên nhà bếp trang bị găng tay và khẩu trang, luân phiên nhau chia các món ăn chín vào từng khay cơm chuyên dụng.

Sau lùm xùm bị nghi sử dụng "thịt ôi", "tóp mỡ" và suất ăn 40.000 đồng không đủ định lượng, ghi nhận của phóng viên vào ngày 24/9 cho thấy, suất ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 đã có sự thay đổi nhất định. Từng món mặn gồm thịt tẩm bột chiên, thịt kho trứng, bắp cải xào được định lượng vào từng ngăn khay. Nhân viên cố gắng chia đều tay để khắc phục tình trạng suất nhiều, suất ít từng được cơ quan chức năng chỉ rõ.

Bữa trưa ngày 24/9, suất cơm bán trú của học sinh trường Tiểu học Quảng Bị 1 có thịt kho trứng cút, thịt tẩm bột chiên, bắp cải xào, còn có món tráng miệng là chuối tiêu.

Sau giờ nấu nướng, khu vực bếp nấu chính đã được nhân viên thu dọn gọn gàng, sàn nhà được cọ rửa sạch sẽ, hạn chế tối đa tình trạng ẩm ướt và đọng dầu mỡ trơn trượt từng bị đoàn kiểm tra nhắc nhở.

Vào khoảng thời gian gần 11h trưa, các em học sinh bắt đầu rời phòng học, xếp hàng ngay ngắn di chuyển về khu vực ăn bán trú của nhà trường.

Khâu vệ sinh cá nhân trước bữa ăn được giám sát kỹ; các em học sinh rửa tay sạch sẽ tại các bồn rửa trước khi nhận khay cơm.

11h00 trưa, khu vực ăn bán trú kín chỗ. Các em học sinh tự giác nhận khay cơm nóng sốt và ngồi vào vị trí đã phân chia theo từng lớp.

Khay cơm với đầy đủ cơm, canh, rau và các món giàu đạm (thịt, trứng) được các em học sinh hào hứng thưởng thức sau một buổi sáng học tập tích cực.

Không khí giờ ăn bán trú diễn ra trật tự nhưng rộn rã tiếng cười nói của các cô cậu học trò lứa tuổi tiểu học.

Do các em học sinh lớp 1 còn nhỏ tuổi, việc di chuyển và tự phục vụ tại nhà ăn đông người gặp nhiều khó khăn, nhà trường đã bố trí các xe đẩy chuyển khay ăn trực tiếp lên từng lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ kê lại bàn ghế trong phòng học, tạo thành không gian ăn trưa vừa vặn, sạch sẽ cho các em học sinh lớp 1.

Tại lớp 1, giáo viên chủ nhiệm tận tình hướng dẫn các em cách cầm thìa, chia thêm cơm canh cho những em ăn khỏe và động viên các bé biếng ăn hoàn thành bữa trưa.

Học sinh vui vẻ thưởng thức bữa ăn trọn vẹn dinh dưỡng tại trường.

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, TP Hà Nội) hiện là một trong những cơ sở giáo dục có quy mô học sinh lớn trên địa bàn, với tổng số 2.160 học sinh đang theo học trong năm học 2026 - 2027.

Do đặc thù địa bàn rộng, nhà trường tổ chức giảng dạy và sinh hoạt bán trú tại 2 cơ sở gồm điểm trường chính và phân hiệu Tốt Động (cách điểm chính khoảng 5 km). Quy mô học sinh đông cùng việc tổ chức bán trú cho toàn bộ học sinh ở cả hai điểm trường cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực quản lý, điều kiện cơ sở vật chất cũng như sự giám sát chặt chẽ trong từng bữa ăn học đường hàng ngày.

Ngày 24/9, tại buổi kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt bất cấp trong hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1. Theo đó, bên cạnh hạn chế về cơ sở vật chất, việc quản lý hồ sơ bán trú tại trường đã bộc lộ sơ hở như: Hợp đồng với đơn vị cung ứng chưa quy định cụ thể số lượng nhân viên bếp tối thiểu; việc cập nhật thông tin lô hàng lên ứng dụng HanoiCheck còn chậm trễ; sổ kiểm thực 3 bước chưa được ký duyệt đầy đủ hàng ngày và thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung cấp tại khu vực bếp. Trước thực trạng này, chính quyền xã Quảng Bị khẳng định đã thành lập tổ giám sát thường nhật có sự tham gia của Công an xã và lực lượng an ninh mạng. Đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp hoàn thiện phương án cải tạo khu bếp tại điểm trường Tốt Động cũ để tổ chức nấu ăn tại chỗ, giải tỏa triệt để áp lực cho điểm chính. Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã phát đi "tối hậu thư": Yêu cầu UBND xã Quảng Bị, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Công ty Thăng Long khẩn trương chấn chỉnh toàn bộ quy trình bếp một chiều, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, ký duyệt sổ kiểm thực và cập nhật dữ liệu nguồn gốc thực phẩm, hoàn tất khắc phục triệt để trước ngày 01/10/2026.