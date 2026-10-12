Hà Nội: Cận cảnh nhiều điểm sạt lở, xuống cấp tại đường bờ tây sông Nhuệ

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, Đường Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2 (thuộc phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội) xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở về phía sông.

Người dân lo ngại trước tình trạng mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng có thể ảnh hưởng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông qua đoạn đường này.

Hình ảnh đôi bờ sông Nhuệ nhìn từ trên cao.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đường Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2 (phường Đông Ngạc) thời gian qua đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở về phía sông.

Mặt đường xuất hiện nhiều đoạn gồ ghề, lồi lõm, hư hỏng, xuống cấp.

Tại một số vị trí, phần mép đường đã bị sạt xuống phía lòng sông.

Trước tình trạng sạt lở, chính quyền đã tiến hành căng dây cảnh báo.

Tại một số vị trí, người dân phải di chuyển qua những tấm thép được đặt tạm trên mặt đường.

Có đoạn, phần mặt đường sát bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài, khiến nguy cơ mất an toàn giao thông hiện hữu.

Nhiều nắp cống không còn nguyên vẹn, có vị trí bị vỡ, tạo thêm các điểm mất an toàn ngay sát phần đường dành cho phương tiện.

Người dân sinh sống dọc đường bờ Tây sông Nhuệ cho biết đã nhiều lần phản ánh tình trạng sụt lún với chính quyền địa phương. Một số đoạn đã được tu sửa.

Tại nhiều đoạn, tình trạng vẫn chưa được khắc phục dứt điểm, mặt đường tiếp tục nứt, lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân mỗi khi đi qua.

Phần mép đường đã bị sạt xuống phía lòng sông, tạo khoảng trống ngay sát khu vực phương tiện lưu thông gây khó khăn cho các phương tiện mỗi khi di chuyển qua.

Trước thực trạng này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân lưu thông qua đây.

Dịp 10/10 vừa qua, Thành phố Hà Nội đã khởi dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Theo đó, dự án kéo dài qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, gồm giải phóng mặt bằng; cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến; xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông; và xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.