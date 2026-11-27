Dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng thành phố Hà Nội từng được kỳ vọng là "lá chắn" giải quyết bài toán ô nhiễm nước thải cho các làng nghề phía Tây Thủ đô.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng khởi công từ cuối năm 2015, từng được đặt nhiều kỳ vọng sẽ lập lại cân bằng môi trường cho khu vực.

Được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng, công suất thiết kế 8.000 m³/ngày đêm, công trình trải qua nhiều giai đoạn thi công rồi rơi vào cảnh chậm trễ, kéo dài.

Sau đó, với giám sát của HĐND Tp.Hà Nội vào cuối năm 2024, các đơn vị liên quan cho biết khối lượng công việc đã đạt xấp xỉ 99% và đặt mục tiêu bàn giao, đưa vào vận hành chính thức trong Quý I/2025. Đáng chú ý, trước đó, qua công tác thanh tra, Thanh tra Tp.Hà Nội cũng đã chỉ ra 5 tồn tại, vi phạm tại dự án kéo dài hơn một thập kỷ này.

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, thời điểm hiện tại trong khuôn viên nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng có nhiều bể chứa nước và hệ thống ống dẫn đã được xây dựng.

Thời điểm ghi nhận tại khuôn viên Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng cho thấy đã có các bể chứa và hệ thống đường ống dẫn đang hoạt động. Một số bể xử lý sinh học hiếu khí (nước màu nâu đặc trưng của bùn hoạt tính, có vệt sủi bọt khí) đang vận hành.

Ngay phía trước nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng lại là một dòng kênh với nước đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Mới đây, theo kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sẽ tổ chức thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội vào quý IV/2027

Nội dung thanh tra tập trung vào 3 dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội trong đó có dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải xã Sơn Đồng.

Xã Sơn Đồng từ lâu nổi tiếng là làng nghề điêu khắc mỹ nghệ quy mô lớn với hàng trăm hộ sản xuất và hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, đặc thù sản xuất xen kẽ trong khu dân cư cùng lượng nước thải sinh hoạt, sản xuất từ chính địa phương và các xã lân cận như chưa qua xử lý đã xả thẳng ra hệ thống kênh dẫn rồi đổ về sông Nhuệ. Tình trạng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối kéo dài khiến đời sống người bị ảnh hưởng kèm theo đó là môi trường bị huỷ hoại.