Hà Nội: Cận cảnh loạt nhà mặt phố bị phá dỡ để mở rộng quốc lộ 1A

TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài 36,3km, đi qua 18 phường, xã.

Tại phường Kim Liên, đoạn trục không gian quốc lộ 1A qua địa bàn phường dài khoảng 1,1km, có diện tích trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m2. Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, khoảng 150 hộ đang sinh sống tại 3 tòa chung cư cũ và hơn 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

Sau khi chi trả hơn 147 tỷ đồng tiền đền bù đợt 1 cho 33 hộ dân, phường đã triển khai phá dỡ những công trình đủ điều kiện. Tại hiện trường, nhiều máy móc, phương tiện phá dỡ hạng nặng được huy động. Công nhân liên tục phun nước để hạn chế bụi từ công trường phát tán ra khu vực xung quanh.

Đối với các khu tập thể cũ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, UBND phường Kim Liên đã báo cáo thành phố, đề xuất phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại phường Bạch Mai có 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cũng đang được tiến hành.

Tại hiện trường, phần lớn kết cấu của các ngôi nhà đã được phá dỡ, chỉ còn lại những mảng tường gạch, bê tông trơ trọi. Dưới nền, gạch vỡ, sắt thép và những khối bê tông lớn nằm ngổn ngang.

Tại một số khu vực khác dọc tuyến đường Giải Phóng, các hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cũng đang di chuyển đồ đạc, tài sản.

Một số ngôi nhà đã được tháo dỡ hết cửa và mái, chỉ còn lại khung nhà trống hoác.

Nhiều ngôi nhà đã được phá dỡ hoàn toàn, chỉ còn lại những đống gạch đá đổ nát, chất cao cả mét và nằm ngổn ngang.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A khởi công tháng 5/2026, theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 36,3km, từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến có mặt cắt ngang 90m, sử dụng khoảng 337,3ha đất. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.