Hà Nội: Cận cảnh dự án trên đất vàng hơn 20 năm vẫn 'nằm im bất động'

Thanh tra Thành phố Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng trong việc sử dụng đất, thực hiện Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ nhà ở tại số 5 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Theo kết luận thanh tra, khu đất này có nguồn gốc do Liên hiệp các Xí nghiệp Khảo sát xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tiếp nhận nguyên trạng từ Bệnh viện Từ Liêm, sử dụng từ năm 1980. Đơn vị chưa thực hiện thủ tục bàn giao mốc giới trên thực địa.

Năm 1996, sơ đồ ranh giới khu đất có xác nhận của UBND phường Nghĩa Đô, diện tích 3.495m². Đến năm 2000, Công ty Khảo sát và Xây dựng ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội đối với diện tích 3.459m², thời hạn thuê 20 năm kể từ ngày 1/1/1996, mục đích làm trụ sở và cơ sở sản xuất.

Trên cơ sở chủ trương của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp được nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại khu đất. Cuối tháng 4/2005, UBND thành phố ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, nhà ở phục vụ tái định cư và kinh doanh, theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Dự án được doanh nghiệp phê duyệt từ năm 2004, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2004-2006. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn chưa được triển khai xây dựng, trong khi chủ đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với phương án dự án mới tại khu đất.

Thanh tra thành phố xác định, việc dự án kéo dài nhiều năm có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, vướng mắc giải phóng mặt bằng khu tập thể gồm 18 hộ gia đình là một trong những nguyên nhân khiến dự án chưa thể triển khai.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, nhìn từ trên cao, bên trong khu đất này đến nay không có hoạt động thi công nào.

Việc dự án kéo dài từ năm 2004 đến nay nhưng chưa được triển khai là tồn tại, vi phạm về tiến độ sử dụng đất theo quy định Điều 38 Luật Đất đai năm 2003, Điều 64 Luật Đất đai 2013 và nay là Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Thanh tra Thành phố nhấn mạnh, các văn bản chấp thuận về quy hoạch, kiến trúc chỉ là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện dự án theo trình tự pháp luật, không thay thế các quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc những thủ tục bắt buộc khác.

Đến nay, chủ đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chưa hoàn tất các thủ tục đất đai theo quy định hiện hành và chưa triển khai xây dựng dự án.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng (USCO) cùng Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, xin ý kiến chỉ đạo về quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đối với dự án tại số 5 Lạc Long Quân theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tây Hồ cùng các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề còn tồn tại về nhà, đất của 18 hộ gia đình, bảo đảm thống nhất giữa hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ quản lý đất đai và phương án đầu tư dự án.

Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật đất đai của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng, trên cơ sở đó tham mưu UBND Thành phố xử lý diện tích đất chậm đưa vào sử dụng theo quy định.

Kết luận thanh tra và chỉ đạo tiếp theo của UBND Thành phố là cơ sở để các cơ quan chức năng rà soát, xử lý những tồn tại kéo dài, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan và thúc đẩy việc quản lý, sử dụng khu đất theo đúng quy định pháp luật.