Hà Nội: Cận cảnh dự án trên đất vàng hơn 20 năm vẫn 'nằm im bất động'
Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, nhà ở tại số 5 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ (Hà Nội), do Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng (USCO) làm chủ đầu tư, được phê duyệt từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng.
Thanh tra Thành phố Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng trong việc sử dụng đất, thực hiện Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ nhà ở tại số 5 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
Theo kết luận thanh tra, khu đất này có nguồn gốc do Liên hiệp các Xí nghiệp Khảo sát xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tiếp nhận nguyên trạng từ Bệnh viện Từ Liêm, sử dụng từ năm 1980. Đơn vị chưa thực hiện thủ tục bàn giao mốc giới trên thực địa.
Năm 1996, sơ đồ ranh giới khu đất có xác nhận của UBND phường Nghĩa Đô, diện tích 3.495m². Đến năm 2000, Công ty Khảo sát và Xây dựng ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội đối với diện tích 3.459m², thời hạn thuê 20 năm kể từ ngày 1/1/1996, mục đích làm trụ sở và cơ sở sản xuất.
Trên cơ sở chủ trương của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp được nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại khu đất. Cuối tháng 4/2005, UBND thành phố ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, nhà ở phục vụ tái định cư và kinh doanh, theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Dự án được doanh nghiệp phê duyệt từ năm 2004, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2004-2006. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn chưa được triển khai xây dựng, trong khi chủ đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với phương án dự án mới tại khu đất.
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