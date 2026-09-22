Hà Nội: Cận cảnh đại lộ 120m kết nối sân vận động 135.000 chỗ ngồi sau 9 tháng thi công

Tuyến đại lộ rộng 120m, dài khoảng 8km đang được xây dựng trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, kết nối quốc lộ 21C với sân vận động VinFast - Trống Đồng, đồng thời liên thông với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Công trình được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Ở phía quốc lộ 1A, các đơn vị thi công tiếp tục làm mặt đường, cống thoát nước, hạ tầng ngầm và cảnh quan. Cây cầu bắc qua sông Nhuệ cũng đang được hoàn thiện.

Theo quy hoạch, đại lộ 120m là tuyến giao thông chính qua khu B của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Tuyến đường chạy qua khu vực bố trí các công trình thể thao, khu đô thị và hệ thống dịch vụ, kết nối khu vực sân vận động với mạng lưới đường bên ngoài.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, hơn 9 tháng thi công, đến nay nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện nền đường. Đoạn từ quốc lộ 21C, nền đường đã được hoàn thiện tại nhiều vị trí. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật đang được lắp đặt.

Máy móc và nhân lực được huy động tại nhiều vị trí trên công trường.

Mặt cắt ngang lên tới 120m, tuyến đường có quy mô đặc biệt lớn, tương đương bề rộng của đại lộ Thăng Long và gần gấp 3 lần chiều rộng 45m của đường băng 11L/29R tại sân bay Nội Bài. Quy mô này cho thấy vai trò của tuyến trong mạng lưới giao thông được quy hoạch cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đại lộ 120m và sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Vì vậy, các đơn vị đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các hạng mục.

Cùng với xây dựng đại lộ, sân vận động VinFast - Trống Đồng cũng đang được triển khai trên khu đất rộng hơn 73ha, với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Sau 9 tháng thi công, các khán đài A, B, C và D đã được triển khai đồng loạt.

Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được đặt mục tiêu hoàn thành vào khoảng năm 2035.

Khi hoàn thành, đại lộ 120m sẽ là một trong những trục giao thông chính của khu đô thị, kết nối với quốc lộ 21C, quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo thêm hướng tiếp cận tới Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.