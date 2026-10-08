Hà Nội: Cận cảnh bến xe Yên Sở trước giờ G, sẵn sàng đón khách từ 10/10

Bến xe khách Yên Sở nằm trên đường Vành đai 3, phường Yên Sở, Hà Nội, đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón khách từ ngày 10/10.

Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng trên diện tích khoảng 27.500m², bến xe Yên Sở được thiết kế theo hướng hiện đại, trong đó tầng hầm rộng khoảng 5.000m² là một trong những hạng mục đáng chú ý. Công trình nằm trên đường Vành đai 3, cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và bến xe Giáp Bát khoảng 5km.

Tòa nhà điều hành hình tròn cao 3 tầng là điểm nhấn của công trình. Tầng 1 bố trí sảnh chờ, quầy bán vé và các dịch vụ tiện ích; tầng 2 là khu ẩm thực, ăn nhanh phục vụ hành khách. Nhân viên bến xe đang chạy thử phần mềm hiển thị lộ trình các chuyến xe sắp khởi hành.

Theo đơn vị quản lý vận hành, khu ẩm thực sẽ có 12 gian hàng trong giai đoạn đầu, sau đó có thể mở rộng lên khoảng 45 gian, đáp ứng cùng lúc 1.500-2.000 chỗ ngồi. Bến xe được trang bị hệ thống quản lý vé tự động cùng các khu dịch vụ tích hợp, hướng tới mô hình vận hành đồng bộ, khép kín.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, chỉ còn 2 ngày trước thời điểm dự kiến đưa vào khai thác, bến xe Yên Sở đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, các thông tin về tuyến xe, lộ trình, giờ xuất bến và phương thức phục vụ hành khách vẫn chưa được công bố rộng rãi, khiến người dân có nhu cầu đi lại tại khu vực phía Nam Hà Nội khó chủ động tìm hiểu và lựa chọn bến xe mới.

PV Báo Xây dựng đã liên hệ với lãnh đạo bến xe Yên Sở để tìm hiểu kế hoạch tổ chức hoạt động, phương án đón trả khách và các tuyến vận tải dự kiến khai thác khi bến chính thức vận hành. Tuy nhiên, đến thời điểm ghi nhận, các nội dung này chưa được cung cấp cụ thể. Thông tin bến xe Yên Sở chuẩn bị đi vào khai thác đang được nhiều người dân quan tâm, đặc biệt là hành khách thường xuyên đi các tuyến liên tỉnh từ khu vực phía Nam Thủ đô. Công khai sớm tuyến, giờ chạy, giá vé, phương thức mua vé và tổ chức đón trả khách sẽ giúp hành khách chủ động đi lại, đồng thời tạo điều kiện để bến vận hành thuận lợi ngay từ những ngày đầu.

Một số xe khách đã được bố trí tại bến, sẵn sàng cho những chuyến liên tỉnh đầu tiên khi bến xe Yên Sở chính thức đi vào khai thác.

Từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký khai thác mới các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, đồng thời khuyến khích các đơn vị vận tải nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở.

Nhân viên bến xe tất bật dọn dẹp, hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước giờ đón những hành khách đầu tiên.

Tầng hầm rộng khoảng 5.000m² được bố trí làm khu vực trông giữ phương tiện, đồng thời hỗ trợ phân luồng giao thông, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển trong bến.

Sự xuất hiện của bến xe Yên Sở được kỳ vọng mở thêm một đầu mối vận tải hành khách liên tỉnh ở phía Nam Hà Nội, tăng kết nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Nam, đồng thời chia sẻ áp lực cho Giáp Bát và Nước Ngầm. Với hạ tầng hiện đại và vị trí trên đường Vành đai 3, bến xe được định hướng trở thành điểm trung chuyển mới của khu vực phía Nam Thủ đô.