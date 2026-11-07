Hà Nội: Cận cảnh 12 dự án Mường Thanh nằm trong diện xử lý sai phạm

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn gồm 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm, số căn hộ phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943 căn, số căn hộ vi phạm là 18.184 căn.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (tại phường Hoàng Liệt) gồm 12 tòa nhà thuộc các cụm HH1, HH2, HH3 và HH4 là một trong những công trình có quy mô lớn nhất thuộc diện rà soát. Dự án này được đưa vào khai thác từ năm 2015 với gần 9.000 căn hộ.

Tổ hợp hiện có khoảng 10.000 căn hộ, với dân số ước tính 40.000 người. Với mật độ cư dân đông đúc, nơi đây được ví như một đô thị thu nhỏ giữa Hà Nội.

Theo kết luận thanh tra, các tòa nhà tại đây được phê duyệt chiều cao 27 tầng. Tuy nhiên, thực tế HH1, HH2 và HH3 được xây dựng 41 tầng, còn HH4 cao 36 tầng.

Theo đó, các công trình vượt từ 9 đến 14 tầng so với quy hoạch ban đầu.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, sau hơn một thập kỷ vận hành, HH Linh Đàm đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, với nhiều gia đình gắn bó từ những ngày đầu nhận nhà.

Cũng tại phường Linh Đàm, tòa VP3 Linh Đàm cũng nằm trong danh sách 12 dự án được đưa vào diện xử lý.

Cụ thể, dự án VP3 Linh Đàm đã được xây tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, tăng số lượng căn hộ từ 192 đến 451 căn.

Trong ảnh là tòa VP6 Linh Đàm với mức chênh lệch còn lớn hơn. Công trình được phép xây 25 tầng nhưng thực tế cao 37 tầng. Số căn hộ theo quy hoạch là 138, trong khi thực tế lên tới 840 căn, tăng thêm 702 căn.

Trong ảnh là dự án nhà ở tại CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công) nằm ở vị trí đắc địa ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Xiển, cách nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi chưa đầy 1km.

Trong thiết kế, các tầng 2, 3, 4 của dự án là tầng dịch vụ, thương mại, văn phòng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chuyển đổi mục đích sử dụng thành ở và bán cho người dân.

Trong ảnh là dự án CT6 Kiến Hưng thuộc phường Kiến Hưng, gần Bệnh viện K Tân Triều, cũng thuộc diện rà soát. Theo quy hoạch ban đầu, khu đất được phép xây dựng hai khối chung cư cao tầng. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư xây dựng thêm tòa CT6C ngoài phương án được duyệt.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư xây dựng thêm tòa CT6C ngoài phương án được duyệt.

Dự án khu đô thị Đại Thanh có quy mô khoảng 17ha tại xã Đại Thanh gồm nhà liền kề, biệt thự, 6 khối chung cư cao tầng cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa, nhà trẻ và công trình công cộng. Các tòa chung cư được khởi công năm 2011, hoàn thiện sau khoảng hai năm, hình thành 6 tháp là 10A, 10B, 10C và 8A, 8B, 8C.

6 khối nhà cao tầng được phê duyệt xây dựng 29 tầng. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã xây các tòa nhà chung cư tăng lên 31 tầng và thêm 1 tầng áp mái đã được bán cho cư dân vào sinh sống.

Trên địa bàn phường Hà Đông, dự án Khu nhà ở Xa La và dự án CT5 Tân Triều cũng vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, dự án CT5 Tân Triều có số căn hộ vượt quá quy hoạch.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, việc gia tăng số căn hộ và dân số so với tính toán ban đầu tạo thêm áp lực lên hệ thống giao thông, cấp thoát nước, trường học và các công trình hạ tầng xã hội tại khu vực.

Theo nghị quyết, các công trình sẽ được rà soát, phân loại theo từng hạng mục. Những phần đáp ứng điều kiện về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và các quy chuẩn liên quan có thể được xem xét cho tồn tại có điều kiện. Những hạng mục không đáp ứng yêu cầu, không thể khắc phục vi phạm sẽ phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị quyết cũng đặt ra cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà không có lỗi. Với căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời, người mua được nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư và bàn giao nhà trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền. Giá bồi thường do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền.