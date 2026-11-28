Ngày 1/12 sắp tới, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy lợi thế trung chuyển hàng không - mở rộng cơ hội phát triển du lịch Thủ đô". Hội thảo kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực khai thác khách trung chuyển của Hà Nội.

Trước thềm hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chia sẻ với báo chí về cơ hội, thách thức cũng như những giải pháp để Hà Nội khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến Thủ đô.

Khai thác lợi thế, mở hướng phát triển mới cho du lịch Thủ đô

PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của hội thảo do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức? Vì sao đây là vấn đề cần được quan tâm trong giai đoạn hiện nay?

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Tôi đánh giá cao việc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo này. Đây là chủ đề có tính thời sự, gắn với yêu cầu mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có và tìm kiếm động lực mới cho kinh tế Thủ đô.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động trung chuyển hàng không không chỉ là câu chuyện vận hành của sân bay hay các hãng hàng không, mà còn trở thành một phân khúc dịch vụ và thị trường điểm đến. Nhiều quốc gia, thành phố đã phát triển các dịch vụ tham quan, lưu trú, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa dành cho hành khách có thời gian quá cảnh, nối chuyến. Qua đó, thời gian chờ giữa các chuyến bay được chuyển hóa thành cơ hội khám phá và tiêu dùng tại địa phương.

Đối với Hà Nội, đây là hướng đi có nhiều tiềm năng. Thủ đô có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của miền Bắc, đồng thời có vị trí kết nối với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Hà Nội cũng sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ du lịch phong phú, có thể tạo ra những trải nghiệm đặc trưng trong thời gian ngắn.

Theo số liệu thống kê, lượng hành khách nối chuyến qua Nội Bài tăng nhanh, từ 224.848 lượt năm 2023 lên 271.160 lượt năm 2024 và 397.688 lượt năm 2025. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 412.613 lượt, vượt tổng lượng khách nối chuyến của cả năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy quy mô thị trường đang tăng lên và cần được nghiên cứu, khai thác bài bản hơn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (Ảnh: Hữu Thắng).

Cùng với đó, năm 2025, Hà Nội đón 33,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 7,9 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 134.500 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các điểm tham quan là nền tảng thuận lợi để thành phố nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Tuy nhiên, khách trung chuyển có những đặc điểm riêng: quỹ thời gian hạn chế, ít chủ động lên kế hoạch tham quan từ trước và đặc biệt quan tâm đến sự thuận tiện, an toàn, đúng giờ. Vì vậy, không thể áp dụng nguyên cách tổ chức tour du lịch truyền thống cho nhóm khách này.

Giá trị của hội thảo không đơn thuần là tìm cách tăng số lượng tour, mà là kết nối hàng không với du lịch, thương mại, văn hóa, ẩm thực, lưu trú, vận tải và kinh tế ban đêm. Nếu tổ chức hiệu quả, Hà Nội có thể tăng nguồn thu dịch vụ, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Xây dựng chuỗi trải nghiệm thuận tiện, an toàn

PV: Theo ông, Hà Nội cần có định hướng như thế nào để khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển, biến thời gian chờ nối chuyến thành cơ hội trải nghiệm và chi tiêu tại Thủ đô?

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Trước hết, cần xác định khai thác khách trung chuyển là hướng phát triển liên ngành. Trong đó, du lịch đóng vai trò kết nối và xây dựng sản phẩm; hàng không, sân bay là đầu mối tiếp cận khách; giao thông bảo đảm khả năng di chuyển; còn văn hóa, di sản, ẩm thực, thương mại và dịch vụ tạo nên trải nghiệm.

Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển sản phẩm này. Với những hành khách có quỹ thời gian phù hợp, khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, các di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn. Ngay trong hành trình ngắn, du khách vẫn có thể cảm nhận bản sắc Hà Nội qua cảnh quan, kiến trúc, món ăn, sản phẩm thủ công và nhịp sống đô thị.

Điều quan trọng là phải thiết kế sản phẩm xuất phát từ thời gian và nhu cầu thực tế của khách. Nhóm có ít thời gian có thể lựa chọn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa hoặc mua sắm tại những địa điểm thuận tiện. Khách có thời gian dài hơn có thể tham gia city tour kết nối hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và một số điểm di sản. Với khách nối chuyến qua đêm, có thể phát triển gói dịch vụ kết hợp tham quan, lưu trú, trải nghiệm văn hóa và hoạt động buổi tối.

Mỗi sản phẩm cần xác định rõ thời lượng, lịch trình, phương tiện, giá bán, dịch vụ đi kèm và thời điểm đưa khách trở lại sân bay. Không nên đưa quá nhiều điểm đến vào một hành trình ngắn, làm tăng thời gian di chuyển và nguy cơ trễ chuyến. Chất lượng sản phẩm phải được đánh giá bằng sự thuận tiện, an toàn, đúng giờ và mức độ hài lòng của khách.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, các di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn (Ảnh: Hữu Thắng).

Bên cạnh đó, các ngành cần tăng cường kết nối với hãng hàng không, đơn vị khai thác sân bay và doanh nghiệp lữ hành. Sản phẩm nên được giới thiệu từ quá trình đặt vé, thông tin trước chuyến bay, trên máy bay, tại sân bay và qua các nền tảng bán dịch vụ. Nếu hành khách chỉ biết đến chương trình sau khi xuống sân bay, không có đủ thời gian tìm hiểu và đăng ký thì khả năng tham gia sẽ hạn chế.

Giao thông kết nối Nội Bài với khu vực trung tâm cũng là yếu tố rất quan trọng. Với khách trung chuyển, việc quay lại sân bay đúng giờ là yêu cầu bắt buộc. Do đó, cần nghiên cứu các gói vận chuyển chuyên biệt, có điểm đón trả rõ ràng, giá cả minh bạch, thông tin đa ngôn ngữ và phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc hoặc thay đổi lịch trình.

Thành phố cũng cần khai thác tốt hơn giá trị văn hóa, di sản, phố nghề, ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản địa phương. Dù không có nhiều thời gian cho hành trình dài, khách trung chuyển vẫn có nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức và mua sắm những sản phẩm mang dấu ấn Hà Nội. Nếu được kết nối hợp lý, hoạt động này sẽ tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp và người dân.

Về lâu dài, cần hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ trung chuyển có thương hiệu, kết nối với các cửa ngõ hàng không và điểm đến trong vùng. Việc chuẩn bị kết nối Nội Bài - Gia Bình cũng cần được đặt trong tầm nhìn đó. Khi mạng lưới hàng không vùng Thủ đô phát triển, hệ thống sản phẩm, dịch vụ, vận tải và liên kết điểm đến phải được chuẩn bị tương ứng.

Cần cơ chế phối hợp liên ngành đồng bộ

PV: Hiện có nhiều điểm nghẽn như thủ tục nhập cảnh, quy trình phục vụ tại sân bay, kết nối giao thông, sản phẩm du lịch và cơ chế phối hợp. Theo ông, đâu là những vấn đề cần ưu tiên tháo gỡ?

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Khai thác khách trung chuyển đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Chỉ cần một khâu thiếu thuận lợi cũng có thể khiến hành khách không lựa chọn rời sân bay, dù họ có nhu cầu và Hà Nội có nhiều sản phẩm hấp dẫn. Vì vậy, cần nhìn nhận các điểm nghẽn trên toàn bộ hành trình, từ khi khách tiếp cận thông tin đến lúc quay lại sân bay.

Trước hết là thủ tục nhập cảnh, thị thực và điều kiện tham gia chương trình tham quan. Đây là những nội dung liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan Trung ương. Các cơ quan của thành phố cần chủ động tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn, phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tạo thuận lợi cho hành khách có nhu cầu tham quan ngắn ngày, đồng thời bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn và quản lý cư trú.

Thành phố cũng cần nghiên cứu phương thức tạo thuận lợi có kiểm soát, xác định rõ nhóm khách, thời gian lưu lại tối thiểu, điều kiện tham gia, tiêu chí đối với doanh nghiệp tổ chức và trách nhiệm đưa khách trở lại sân bay. Những đề xuất liên quan đến thị thực, xuất nhập cảnh phải tuân thủ quy định pháp luật và do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, thành phố cần chủ động kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Khai thác khách trung chuyển đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp (Ảnh: Hữu Thắng).

Thứ hai là quy trình hỗ trợ tại sân bay. Hành khách muốn rời sân bay tham quan phải thực hiện nhiều bước liên quan đến điều kiện nhập cảnh, hành lý, đăng ký tour, bố trí phương tiện và thời gian quay lại làm thủ tục. Nếu các khâu do nhiều đơn vị đảm nhiệm nhưng thiếu đầu mối phối hợp, khách sẽ mất thời gian tìm hiểu và dễ e ngại. Do đó, cần nghiên cứu quy trình hỗ trợ thống nhất, công khai điều kiện tham gia, giá cả, lịch trình và đầu mối xử lý khi phát sinh sự cố.

Thứ ba là giao thông và chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cần thiết kế tour dựa trên quỹ thời gian thực tế của hành khách, thay vì lấy tour truyền thống rồi rút ngắn thời lượng. Các chương trình phải có giá minh bạch, dịch vụ cụ thể, phương thức đặt thuận tiện và phương án điều chỉnh khi lịch bay thay đổi.

Thứ tư là dữ liệu. Thành phố cần phối hợp với sân bay, hãng hàng không và doanh nghiệp phân tích sâu hơn về tuyến bay, quốc tịch, thời gian nối chuyến, nhóm khách đủ điều kiện nhập cảnh, nhu cầu tham quan và khả năng chi tiêu. Cần phân biệt tổng số khách nối chuyến với số khách thực sự đủ điều kiện và thời gian tham gia sản phẩm. Có dữ liệu đầy đủ mới xác định được thị trường ưu tiên và đánh giá chính xác hiệu quả.

Về tổ chức thực hiện, cần có đầu mối điều phối chung. UBND thành phố có thể nghiên cứu giao một cơ quan làm đầu mối tham mưu, phối hợp với các sở, ngành về du lịch, giao thông, văn hóa, thương mại, tài chính, công nghệ; đồng thời kết nối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, vận tải, lưu trú và các điểm đến. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn và kết quả đầu ra.

Quá trình thực hiện cũng phải phân định rõ nhiệm vụ quản lý Nhà nước, hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp đầu tư và những nội dung cần hỗ trợ hoặc đặt hàng. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa phải bảo đảm minh bạch, cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.

Trước mắt, thành phố cần nghiên cứu thí điểm, đánh giá kỹ trước khi nhân rộng. Hiệu quả cần được đo lường bằng các chỉ tiêu như số khách tham gia, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, mức chi tiêu, mức độ hài lòng và tỷ lệ khách quay lại sân bay đúng giờ. An toàn và đúng giờ phải là điều kiện bắt buộc, không thể đánh đổi để tăng số lượng khách.

Chuyển kiến nghị thành nhiệm vụ cụ thể

PV: Ông đánh giá thế nào về vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội trong tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, tập hợp ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để đề xuất giải pháp phát triển Thủ đô?

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Tôi đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội trong tổ chức hội thảo lần này. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và đồng hành cùng thành phố giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Đáng ghi nhận là Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã lựa chọn một chủ đề mới, có tính liên ngành và khả năng tạo động lực phát triển. Việc khai thác khách trung chuyển cần sự tham gia của cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, vận tải, thương mại và chuyên gia. Hội thảo là diễn đàn để các chủ thể cùng trao đổi, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp từ thực tiễn.

Giá trị của những hội thảo không chỉ nằm ở số lượng đại biểu tham dự hay các ý kiến được trình bày, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa kết quả thảo luận thành kiến nghị chính sách và nhiệm vụ cụ thể. Cần làm rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền Trung ương, vấn đề nào thành phố có thể chủ động giải quyết, cơ quan nào chịu trách nhiệm, cần nguồn lực và lộ trình thực hiện ra sao.

Tôi mong muốn sau hội thảo, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan theo đúng thẩm quyền. Với những nội dung thuộc phạm vi thành phố, cần phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết kiến nghị.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách nối chuyến đạt 412.613 lượt (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lựa chọn những vấn đề lớn, thiết thực, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân để tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, tọa đàm. Các hoạt động cần hướng tới những kiến nghị có căn cứ thực tiễn, cơ sở pháp lý, xác định rõ thẩm quyền và có khả năng triển khai.

Về phía Thành ủy, chúng tôi khuyến khích và đánh giá cao những hoạt động nghiên cứu, hội thảo chuyên đề có chất lượng, bám sát yêu cầu phát triển của Thủ đô. Thành ủy sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, nghiêm túc nghiên cứu những kiến nghị xác đáng thuộc thẩm quyền; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương đối với những vấn đề cần hoàn thiện cơ chế, chính sách ở cấp quốc gia.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm những chuyến tour từ Nội Bài vào trung tâm Hà Nội, mà là hình thành chuỗi dịch vụ chất lượng, có khả năng cạnh tranh, tạo giá trị kinh tế và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Tôi tin rằng, với sự chủ động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp, những vấn đề đặt ra tại hội thảo sẽ được nghiên cứu, cụ thể hóa thành giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!