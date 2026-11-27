Ngày 27/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/11 đến 25/11, thông qua hệ thống camera AI, đơn vị đã phát hiện 2.555 trường hợp vi phạm tốc độ.

Camera AI đo đếm tốc độ xe để làm căn cứ xử lý vi phạm.

Trong đó, có 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5km/h đến dưới 10km/h; 1.222 phương tiện chạy quá từ 10km/h đến 20km/h; 104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20km/h đến 35km/h và một xe chạy quá tốc độ trên 35km/h.

Toàn bộ danh sách các phương tiện vi phạm nêu trên sẽ được cơ quan chức năng gửi thông báo phạt nguội cho chủ xe.

Cảnh sát khẳng định, chạy quá tốc độ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, khi phương tiện di chuyển càng nhanh, người điều khiển càng có ít thời gian để quan sát, nhận diện và xử lý các tình huống bất ngờ.

Xe ô tô chạy quá tốc độ bị xử phạt từ 800.000 - 14 triệu đồng, tài xế bị trừ đến 6 điểm bằng lái.

Đáng chú ý, nếu xảy ra va chạm, quãng đường phanh cũng kéo dài hơn, trong khi lực va chạm và mức độ thương tích có thể tăng lên đáng kể khi xảy ra tai nạn, chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Phòng CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc khi không có tình huống khẩn cấp.

Mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác, không vì vội vàng mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.