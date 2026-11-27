Một trường hợp vi phạm tốc độ bị camera ghi lại.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/11 đến 25/11, hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố đã phát hiện 2.555 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong đó, 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5km/giờ đến dưới 10km/giờ; 1.222 trường hợp từ 10km/giờ đến 20km/giờ; 104 trường hợp trên 20km/giờ đến 35km/giờ và 1 trường hợp trên 35km/giờ.

Theo cơ quan chức năng, bên cạnh các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI còn phát hiện 77 trường hợp điều khiển ô-tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, chạy quá tốc độ khiến người điều khiển phương tiện giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống, đồng thời làm tăng quãng đường phanh và mức độ nghiêm trọng khi xảy ra va chạm. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý biển báo, giữ khoảng cách an toàn và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc khi không có tình huống khẩn cấp. Không vì vội vàng mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng.