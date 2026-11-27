Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/11 đến 25/11/2026, thông qua hệ thống camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.555 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm được ghi nhận, có 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 1.222 trường hợp chạy quá từ 10 km/h đến 20 km/h; 104 trường hợp chạy quá từ trên 20 km/h đến 35 km/h và 1 trường hợp chạy quá tốc độ trên 35 km/h.

Hệ thống camera AI phát hiện, ghi nhận các trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Như vậy, có 105 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trên 20 km/h. Đây là nhóm vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt tại những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn hoặc khu vực thường xuyên xảy ra tình huống giao thông phức tạp.

Việc chạy quá tốc độ không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông. Khi phương tiện di chuyển với tốc độ càng cao, người điều khiển càng có ít thời gian quan sát, nhận diện và xử lý những tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, tốc độ càng lớn thì quãng đường phanh càng kéo dài, lực va chạm và mức độ thương tích khi xảy ra tai nạn cũng tăng lên. Chỉ một tình huống xử lý chậm, mất kiểm soát tay lái hoặc không giữ được khoảng cách an toàn cũng có thể dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Không chỉ ghi nhận các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI còn phát hiện nhiều hành vi vi phạm khác trên các tuyến đường, trong đó có tình trạng phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong thời gian trên, hệ thống đã phát hiện 77 trường hợp điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc được bố trí để các phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp có thể dừng lại, đồng thời phục vụ hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Việc sử dụng làn đường này để di chuyển khi không có tình huống khẩn cấp có thể cản trở phương tiện làm nhiệm vụ, gây mất an toàn giao thông.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm được ghi nhận liên tục, tạo cơ sở để lực lượng chức năng xác minh và xử lý theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ trong giám sát giao thông cũng góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động tuần tra, kiểm soát trực tiếp.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và tuyệt đối không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc khi không có tình huống cần thiết.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không vì vội vàng mà phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.