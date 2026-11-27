Ngày 27/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thống kê từ ngày 1/11 đến 25/11, hệ thống camera AI đã phát hiện 2.555 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Trong đó, gần 1.230 trường hợp chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h; hơn 1.220 trường hợp chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h.

Đáng chú ý, có 104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20km/h đến 35km/h và một trường hợp chạy quá tốc độ trên 35km/h.

Đã có 2.555 trường hợp vi phạm tốc độ bị phát hiện. Ảnh: CACC

Ngoài các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI tại Hà Nội còn phát hiện 77 trường hợp tài xế điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Các hành vi vi phạm được hệ thống camera AI liên tục ghi nhận, làm căn cứ để lực lượng CSGT xác minh, xử lý theo quy định.

Phòng CSGT khuyến cáo, chạy quá tốc độ là một trong những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Khi phương tiện di chuyển với tốc độ càng cao, thời gian để người điều khiển quan sát, nhận diện và xử lý các tình huống bất ngờ càng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, tốc độ cao cũng khiến quãng đường phanh kéo dài, lực va chạm mạnh hơn, làm gia tăng mức độ thương tích nếu xảy ra tai nạn.

Chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất kiểm soát phương tiện cũng có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng.