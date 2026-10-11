Hà Nội: Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9/2026

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2026, hệ thống camera AI ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 16.510 trường hợp liên quan đến xe máy và 2.002 trường hợp liên quan đến xe ô tô.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định; đi sai làn đường, phần đường; đi vào đường cấm; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm; không thắt dây an toàn…

Đáng chú ý, trong tháng 9/2026, xe máy mang biển kiểm soát 29C1-184xx bị camera AI ghi nhận 9 lần vi phạm. Trong đó, có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, thông qua tra cứu lịch sử vi phạm từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống camera AI cũng ghi nhận nhiều phương tiện liên tục tái diễn hành vi vi phạm. Cụ thể, xe máy biển kiểm soát 29E2-362xx có 43 lần vi phạm; xe máy biển kiểm soát 29B1-285xx có 39 lần vi phạm; xe máy biển kiểm soát 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Nhờ được vận hành liên tục 24/24 giờ, hệ thống camera AI đã và đang hỗ trợ lực lượng CSGT Hà Nội giám sát tình hình giao thông, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Các hình ảnh, dữ liệu ghi nhận từ hệ thống là căn cứ phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.