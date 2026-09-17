Hà Nội: Cấm xe qua điểm ngập sâu 90cm, nhiều tuyến phải phân luồng

Ngập sâu 90cm, cấm phương tiện qua khu vực nguy hiểm

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 6, một số tuyến đường thuộc địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo xuất hiện ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Giao thông sáng ngày 17/9 tại khu vực đường Phạm Tu gặp nhiều khó khăn khi có nhiều điểm ngập nước và lượng phương tiện tăng cao

Tại khu vực các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, tuyến đường 421B tại Km11+460 đang ngập sâu khoảng 90cm. Tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập khoảng 30cm.

Sở Xây dựng yêu cầu cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập trên đường 421B khi điều kiện giao thông, an toàn không được bảo đảm.

Các phương tiện có thể di chuyển theo hướng thay thế qua Thạch Thán, Cầu Văn Quang, Nghĩa Hương, sau đó kết nối với hướng Hà Nội hoặc Xuân Mai.

Tại Km16+00 đường 421B, phương tiện theo hướng Xuân Mai đi theo Quốc lộ 6, đường mòn Hồ Chí Minh, Đại lộ Thăng Long rồi đến Quốc Oai.

Cầu 72II ngập khoảng 30cm, phải phân luồng

Tại địa bàn các xã An Khánh và Hưng Đạo, Cầu 72II trên đường 423 tại Km8+400 cũng đang ngập khoảng 30cm, không bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Sở Xây dựng yêu cầu cấm phương tiện qua vị trí ngập và tổ chức phân luồng theo các hướng thay thế.

Phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông đến Km9+200 đường 423 có thể rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải theo hướng Đại lộ Thăng Long về Hà Đông.

Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua Cầu 72II đi Quốc Oai đến Km8+100 đường 423, khu vực Bưu điện Vân Côn, được hướng dẫn rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long để đi Quốc Oai.

Hà Nội phân luồng giao thông đến khi hết ngập

Phương án phân luồng được thực hiện từ ngày 16/9/2026 cho đến khi tình trạng ngập úng chấm dứt.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí lực lượng trực, phối hợp điều tiết và hướng dẫn người dân tại các vị trí ngập.

Các địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình ngập úng để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm xây dựng phương án, bố trí nhân lực, vật tư và thiết bị phối hợp phân luồng tại các điểm ngập.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục sự cố, hư hỏng kết cấu hạ tầng do mưa lũ gây ra, đồng thời tiếp tục theo dõi phạm vi ngập và tình hình giao thông để xử lý phù hợp.