Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp.Hà Nội, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an Tp.Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong các ngày 20, 22 và 24/11/2026 để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.

Cụ thể vào 20h ngày 24/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). Trước đó, chương trình tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20/11/2026 và tổng duyệt vào 19h ngày 22/11/2026.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Tp.Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông, như sau:

Về thời gian, tuyến đường tổ chức hạn chế phương tiện:

Từ 18h30 đến 22h00 các ngày 20 và 22/11/2026: Hạn chế các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Thời gian, tuyến đường tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Từ 17h00 đến 24h00 ngày 24/11: Tạm cấm toàn bộ xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường:

Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an Tp.Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Công an Tp.Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.