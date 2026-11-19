Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội bố trí tối đa lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông phục vụ tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ban tổ chức sơ duyệt từ 12 giờ đến 19 giờ ngày 18/11; tổng duyệt lần 1 từ 12 giờ đến 19 giờ ngày 19/11; tổng duyệt lần 2 từ 12 giờ đến 19 giờ ngày 20/11.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông phục vụ các hoạt động của chương trình, Công an thành phố Hà Nội phân luồng, tổ chức giao thông như sau:

Từ 11 giờ đến 20 giờ các ngày 18/11, 19/11 và 20/11; từ 20 giờ ngày 20/11 đến 6 giờ ngày 23/11, cấm xe trên các tuyến phố gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng); Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Báo Khánh (đoạn từ ngõ Báo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng tạm cấm xe tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các xe tạm cấm gồm ô-tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô-tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ).

Hạn chế xe ô-tô cá nhân và xe mô-tô hoạt động trên các tuyến phố: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Trong thời gian thực hiện phương án phân luồng, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các xe trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Xe từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì; đi theo các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, vành đai 3… và ngược lại.

Xe từ các phường, xã phía bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long; đi theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, đường Vành đai 2, đường Vành đai 3… và ngược lại.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Sở Xây dựng căn cứ thông báo phân luồng, chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời tạm dừng hoạt động trông giữ xe tại các tuyến phố trên.