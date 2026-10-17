Hà Nội cấm xe khách trên 16 chỗ, xe tải qua khu vực thi công cầu Tứ Liên

Phương án tổ chức giao thông mới được triển khai từ ngày 21/10

Theo phương án được công bố, tại đường Nghi Tàm, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt rào tôn cố định trên dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến vị trí đối diện số 187 Nghi Tàm, phục vụ thi công mố trụ và tường chắn.

Phối cảnh cầu Tứ Liên sau khi hoàn thành.

Đoạn rào chắn dài khoảng 150m, rộng từ 21-22m. Phần mặt đường còn lại dành cho phương tiện lưu thông rộng từ 6-7,5m.

Tại đường Âu Cơ, rào tôn cố định cũng được bổ sung trên dải phân cách giữa, với chiều dài 150m, rộng từ 16-17m. Phần mặt đường còn lại phục vụ giao thông rộng từ 6-7,5m.

Việc bố trí rào chắn được thực hiện trên cơ sở hiện trạng hạ tầng và kết quả triển khai rào chắn thử nghiệm trước đó.

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ phương tiện phục vụ thi công, sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên.

Cùng với đó, tổ chức giao thông một chiều được áp dụng đối với tất cả phương tiện trên phố Yên Phụ nhỏ theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Trên đường Nghi Tàm, phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4. Tuyến đường tạm trong công trường cũng tổ chức lưu thông một chiều từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Hướng dẫn lộ trình qua khu vực thi công cầu Tứ Liên

Đối với phương tiện từ cầu Nhật Tân đi vào trung tâm TP Hà Nội, lộ trình được hướng dẫn theo đường Âu Cơ, đến cuối đường rẽ vào phố Yên Phụ nhỏ để ra nút giao Thanh Niên - Yên Phụ.

Với phương tiện từ nút giao Thanh Niên - Yên Phụ đi cầu Nhật Tân, người điều khiển phương tiện di chuyển đến cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm, sau đó lựa chọn một trong hai hướng:

Rẽ trái qua lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4 để sang làn đối diện, đi đường Nghi Tàm ra cầu Nhật Tân.

Rẽ phải qua cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm, đi đường sát đê, sau đó vào đường tạm công trường để ra cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, cơ quan chức năng đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ, khu vực gầm cầu vượt An Dương và trên đường Thanh Niên tại nút Phó Đức Chính.

Theo phương án tổ chức giao thông, xe từ đường Thanh Niên được rẽ phải liên tục vào đường Yên Phụ và quay đầu tại nút Cửa Bắc.

Xe từ đường An Dương chỉ được rẽ phải đi Nghi Tàm, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số 187 Nghi Tàm. Phương tiện từ đường Yên Phụ đi đường Thanh Niên rẽ trái theo hướng Cửa Bắc - Thụy Khuê - Thanh Niên.

Để giảm áp lực giao thông tại khu vực công trường, Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra các hướng phân luồng từ xa cho phương tiện di chuyển giữa Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và trung tâm thành phố theo cả hai chiều.

Hướng 1: Võ Nguyên Giáp - Trường Sa (Quốc lộ 5 kéo dài) - Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương; hoặc đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) - cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái; hoặc cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao.

Hướng 2: Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám, qua khu vực Thụy Khuê, Trích Sài.

Hướng 3: Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt hệ thống biển báo phân luồng và bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông 24/24h.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp tổ chức giao thông, điều chỉnh tần suất xe buýt phù hợp với phương án mới, đồng thời xử lý các vi phạm dừng, đỗ xe và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.