Hà Nội cấm trồng cây trứng cá, dâu da,... tại khu công cộng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo vệ công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, cây xanh được trồng không tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường; hoa quả không gây mùi khó chịu và độc hại; hạn chế có gai sắc nhọn; không dễ gãy, đổ gây nguy hiểm cho người, phương tiện và các công trình xây dựng.

Hà Nội lập danh mục 18 loại cây cấm trồng tại nơi công cộng. Ảnh minh hoạ: T.H

Cây xanh trồng trên đường phố, tại các khu vực công cộng khác ngoài việc đảm bảo các quy định nêu trên còn phải nằm trong danh mục cây trồng trên đường phố quy định tại quy định này, phải đáp ứng các yêu cầu chịu được gió bão và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.

Cây có tán cân đối, thân thẳng, phân cành cao, không sâu bệnh; cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; cây có màu sắc phong phú theo mùa, ưu tiên cây có lá xanh quanh năm và ít rụng trơ cành.

Cây xanh trồng trong các công viên, vườn hoa, hành lang xanh, nêm xanh không quy định chủng loại cây trồng (trừ các chủng loại cây thuộc danh mục cây cấm trồng) nhằm tăng tính đa dạng sinh học và phát triển thành cây đa tầng, đa tán nhất là đối với các loài cây bản địa, đặc hữu, quý, hiếm hoặc cây có hoa và không ảnh hưởng tới môi trường.

Đối với cây xanh hiện hữu đã trồng trong đô thị, khu dân cư nông thôn thuộc danh mục cây cấm trồng hoặc không phù hợp với tính chất, vị trí, đặc điểm cây trồng trong đô thị, khu dân cư nông thôn thì cơ quan, đơn vị theo phân công, phân cấp có trách nhiệm lập kế hoạch từng bước loại bỏ, trồng thay thế để đảm bảo an toàn và cảnh quan cho đô thị.

Danh mục cây cấm trồng trên địa bàn thành phố:

Ảnh chụp màn hình.

Cấm đóng đinh, đổ vật liệu xây dựng vào gốc cây

Cũng tại quy định này, việc xử lý phải hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây. Trước khi thi công, chủ đầu tư phải phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để thống nhất phương án, được hướng dẫn và kiểm tra các biện pháp bảo vệ cây.

Việc cấp phép đặt biển quảng cáo, biển hiệu tại dải phân cách có cây xanh, thảm cỏ hoặc trong công viên, vườn hoa, đảo giao thông phải có ý kiến thống nhất của cơ quan được phân cấp quản lý, trừ biển báo giao thông.

Các hành vi đục khoét, đóng đinh, lột vỏ cây; đổ rác, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc; phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây cũng bị cấm.

Ngoài ra, không được treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và vật dụng khác trên cây; giăng dây, đèn trang trí khi chưa được phép hoặc chấp thuận, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây.

Việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất cây xanh, ngăn cản trồng cây, không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cũng bị cấm. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định.