Hà Nội: Cấm phương tiện qua cầu Thăng Long để thi công trạm cân tải trọng

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h - 22h hàng ngày.

Hình ảnh cầu Thăng Long qua sông Hồng.

Ngoài ra cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu Công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm, điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long.

Đồng thời phân luồng các phương tiện ô tô từ đường gom, đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) muốn qua cầu Thăng Long theo hướng: đường gom cầu Thăng Long - đường 6 - đường Anh Dũng - đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông theo thông báo này.

Rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện đi lại.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh.

Thông tin đến các đơn vị vận hành xe buýt thực hiện đúng nội dung điều chỉnh, tuyên truyền đến người dân để chủ động trong việc tham gia giao thông bằng xe buýt.