Hà Nội cấm phương tiện qua 2 điểm ngập sâu, tổ chức phân luồng giao thông

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại các vị trí ngập úng trên địa bàn xã Trần Phú và xã Dương Hòa, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội cấm phương tiện qua nhiều tuyến đường còn ngập sâu do mưa lớn. (Ảnh minh họa).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn xã Trần Phú, tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ Km7+00 - Km7+200, hiện ngập sâu khoảng 60cm. Khu vực này không bảo đảm điều kiện lưu thông, do đó cấm tất cả phương tiện qua vị trí ngập.

Các phương tiện từ đường Hồ Chí Minh đi Chúc Sơn được hướng dẫn lựa chọn hai lộ trình. Phương án thứ nhất, tại Km435+300 đường Hồ Chí Minh, phương tiện rẽ phải vào đường 429, qua cầu Ba Thá, đi tiếp ĐT.419 đến Chúc Sơn và ngược lại.

Phương án thứ hai, từ Km435+300 đường Hồ Chí Minh rẽ phải vào đường 429, đến ngã tư Phúc Lâm rẽ trái theo đường Phúc Lâm - Hạ Dục, qua cầu Hạ Dục, sau đó rẽ trái vào đường ĐT.419 đi Chúc Sơn và ngược lại.

Theo hướng từ Chúc Sơn đi đường Hồ Chí Minh, phương tiện di chuyển trên đường 419 tại Km31+00, qua cầu Hòa Viên, đi đường 429 qua cầu Ba Thá, đến Miếu Môn và đường Hồ Chí Minh.

Tại xã Dương Hòa, đầu cầu Yên Sở tại Km14+350 trên đường 422 (đường 79 cũ) cũng bị ngập sâu khoảng 40cm, không bảo đảm an toàn cho các phương tiện. Sở Xây dựng yêu cầu cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.

Đối với các phương tiện từ đường 422 đến đường 421 và ngược lại, Sở Xây dựng tổ chức hai hướng phân luồng.

Hướng thứ nhất, phương tiện từ đường Lý Phục Man tại nút giao với đường 422 (Km12+800) đi thẳng ra quốc lộ 32, rẽ phải tại Km21+700 đường dẫn cầu Phùng, quay đầu tại nút giao Ba Đảm Đang - quốc lộ 32, sau đó rẽ trái theo đường Rặng Nhãn - đường 421 (đường đê) và ngược lại.

Hướng thứ hai, từ đường Lý Phục Man tại nút giao với đường 422, phương tiện đi thẳng ra Đại lộ Thăng Long, rẽ phải tại Km11+600, đi đến Km15+700 rồi rẽ phải vào đường 421 (đường đê) và ngược lại.

Phương án phân luồng được thực hiện từ hôm nay (22/9) cho đến khi hết ngập. Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Trần Phú và Dương Hòa bố trí lực lượng ứng trực, phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời tuyên truyền để người dân nắm được phương án điều chỉnh giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị để phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời khẩn trương khắc phục các sự cố, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm kịp thời điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt chạy qua khu vực ngập, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình giao thông để đề xuất phương án phù hợp.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố phối hợp hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại các vị trí ngập, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và ùn tắc.