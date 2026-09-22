Hà Nội: Cấm phương tiện đi qua khu vực bị ngập tại đường gom, hầm chui Đại lộ Thăng Long

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập úng xuất hiện tại đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Km26+00 đến Km28+00 cùng một số hầm chui dân sinh. Mực nước tại nhiều vị trí được ghi nhận từ 0,7 đến 1m, khiến việc lưu thông của phương tiện không còn bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến này, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức cấm tất cả phương tiện đi qua các khu vực bị ngập. Phương án phân luồng được triển khai cho đến khi nước rút và điều kiện giao thông được khôi phục.

Theo phương án tổ chức giao thông, trên đường gom phải theo hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, cơ quan chức năng đóng cứng tại Km26+00, khu vực hầm chui dân sinh số 18.

Tại đây, phương tiện được hướng dẫn quay đầu để sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng. Từ tuyến này, phương tiện tiếp tục di chuyển qua đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc để ra nút giao Hòa Lạc.

Việc tổ chức giao thông theo hướng này nhằm tránh hoàn toàn khu vực đường gom đang ngập sâu, đồng thời tận dụng các tuyến đường lân cận để duy trì kết nối giữa khu vực Hà Nội và Hòa Lạc.

Ở chiều ngược lại, đường gom trái theo hướng Hòa Lạc đi Hà Nội được tổ chức đóng tại Km28+800, khu vực lối vào cao tốc trái.

Các phương tiện ô tô và xe máy đang lưu thông trên đường gom được hướng dẫn rẽ phải tại Km29+00 theo hệ thống biển báo, đi qua cầu vượt Phú Cát rồi tiếp tục theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đường liên xã Hạ Bằng.

Sau khi đến khu vực Km26+00, phương tiện đi qua hầm chui dân sinh số 18 để nhập trở lại đường gom trái và tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng ngập tại khu vực này liên quan đến việc mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao. Trong điều kiện mực nước từ 0,7-1 m, việc phương tiện cố tình đi vào vùng ngập có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức giao thông.

Do đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực Đại lộ Thăng Long chủ động theo dõi biển báo, chấp hành phương án phân luồng và hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, các phương tiện không nên cố tình đi vào những đoạn đường đang bị ngập sâu. Việc tuân thủ phân luồng không chỉ giúp hạn chế nguy cơ phương tiện gặp sự cố giữa vùng nước mà còn góp phần tránh phát sinh ùn tắc tại các điểm quay đầu, giao cắt.

Trong thời gian này, người dân có nhu cầu di chuyển giữa Hà Nội và khu vực Hòa Lạc cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, quan sát biển báo và cập nhật tình hình giao thông trước khi xuất phát.