Hà Nội cấm phương tiện đi qua hai điểm ngập sâu, phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng

Cụ thể, trên địa bàn xã Trần Phú, tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi từ Km7+00 đến Km7+200 ngập sâu 60cm. Ở các vị trí ngập không bảo đảm giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nên cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập. Phương án phân luồng tổ chức giao thông như sau: Các phương tiện hướng từ Đường Hồ Chí Minh muốn đi đến Chúc Sơn theo lộ trình Đường Hồ Chí Minh tại Km435+300 rẽ phải đi đường 429 qua cầu Ba Thá đi tiếp đường 419 ra Chúc Sơn và ngược lại.

Hà Nội phân luồng giao thông, cấm phương tiện qua hai điểm ngập sâu. Ảnh minh họa: TTXVN

Cùng với đó, Đường Hồ Chí Minh tại Km435+300 rẽ phải đi đường 429 đến ngã tư Phúc Lâm rẽ trái đi đường Phúc Lâm - Hạ Dục qua cầu Hạ Dục rẽ trái đường đường 419 đi về Chúc Sơn và ngược lại. Các phương tiện hướng từ Chúc Sơn đi Đường Hồ Chí Minh theo lộ trình đường 419 tại Km31+00 đi cầu Hòa Viên đi đường 429 qua cầu Ba Thá đi Miếu Môn - Đường Hồ Chí Minh và ngược lại.

Trên địa bàn xã Dương Hòa, tại đầu cầu Yên Sở tại Km14+350 trên đường 422 (đường 79 cũ) bị ngập sâu 40cm không bảo đảm giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông, nên cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập. Các phương tiện từ đường 422 đến đường 421 và ngược lại đi theo 2 hướng.

Cụ thể, hướng 1, trên đường Lý Phục Man (tại nút giao với đường 422 (Km12+800)) đi thẳng ra đường Quốc lộ 32 - rẽ phải tại Km21+700 đường dẫn cầu Phùng - quay đầu tại nút giao Ba Đảm Đang - Quốc lộ 32 - rẽ trái đi theo đường Rặng Nhãn - đường 421 (đường đê) và ngược lại. Hướng 2, trên đường Lý Phục Man (tại nút giao với đường 422 (Km12+800)) đi thẳng ra Đại lộ Thăng Long - rẽ phải đi ra Km11+600 đường Đại Lộ Thăng Long - đến Km15+700 - rẽ phải vào đường 421 (đường đê) và ngược lại.

Để phương án phân luồng tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND xã Trần Phú và UBND xã Dương Hòa bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội kịp thời điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt chạy qua khu vực theo thông báo hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình giao thông, phạm vi ngập úng trên các tuyến đường và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp.