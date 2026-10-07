Hà Nội cấm ô tô tải, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long nhằm phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu.

Ngoài điều chỉnh giao thông với xe tải, xe khách, Sở Xây dựng còn cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm. Các tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh lộ trình thay thế qua cầu Nhật Tân.

Trong giờ cao điểm, ô tô từ đường gom phía bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, không được rẽ phải lên cầu.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10. Ảnh: Đức Yên

Các phương tiện từ đường gom và đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) muốn qua cầu thì đi theo lộ trình: đường gom/đường 6 → đường Anh Dũng/đường B2 → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn và sơn kẻ vạch tại các vị trí phân luồng trước ngày 9/10; đồng thời theo dõi tình hình giao thông để kịp thời điều chỉnh khi phát sinh bất cập.

Cảnh sát giao thông được đề nghị bố trí lực lượng tại các chốt phân luồng, hướng dẫn và điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.