Theo phương án mới của Sở Xây dựng Hà Nội, ô tô không được rẽ trái từ phố Lê Đại Hành sang phố Mai Hắc Đế và theo chiều ngược lại. Thời gian áp dụng hằng ngày, từ 6h - 9h và từ 16h - 19h30.

Sở Xây dựng Hà Nội cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế giờ cao điểm. (Ảnh minh họa).

Để triển khai phương án, các đơn vị chức năng sẽ điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn và đèn tín hiệu giao thông tại nút giao cùng các khu vực lân cận, phù hợp với lưu lượng phương tiện. Lực lượng chức năng cũng tổ chức hướng dẫn, phân luồng, nhất là trong thời gian đầu thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông sẽ được tăng cường.

Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình thực tế, đánh giá hiệu quả phương án để kịp thời đề xuất điều chỉnh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt tại khu vực.