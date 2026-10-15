Hà Nội cấm ô-tô rẽ phải lên cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày

Từ ngày 16/10 đến hết ngày 10/11/2026, ô-tô bị cấm rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Theo thông báo của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, trên cơ sở kiểm tra thực tế và thống nhất liên ngành với Công an thành phố Hà Nội, phương án tổ chức giao thông khu vực phía bắc cầu Thăng Long được điều chỉnh để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe giai đoạn 2.

Cụ thể, từ ngày 16/10/2026, cấm các loại xe ô-tô đi từ đường gom phía bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Đối với xe buýt, việc cấm rẽ phải được thực hiện trong các khung giờ cao điểm.

Các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 1472/TB-SXD ngày 7/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Thời gian áp dụng phương án điều chỉnh kéo dài đến hết ngày 10/11/2026.

Để bảo đảm việc tổ chức giao thông được triển khai đồng bộ, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ; hoàn thành sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long trước ngày 16/10/2026.

Đơn vị có trách nhiệm phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các đơn vị vận tải nắm rõ phương án điều chỉnh, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm lưu thông an toàn trong thời gian thi công.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố được giao điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới; đồng thời thông tin rộng rãi đến các đơn vị vận hành và hành khách để chủ động sắp xếp việc đi lại.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng tại các chốt phân luồng để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc trong khu vực thi công.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh lộ trình trong thời gian phương án phân luồng được áp dụng.