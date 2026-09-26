Hà Nội cấm ô tô quay đầu, rẽ trái trên đường Cổ Linh giờ cao điểm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh, phường Long Biên.

Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, đồng thời hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Theo đó, từ ngày 27/9, tại điểm mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày.

Trong thời gian áp dụng lệnh cấm, ô tô có nhu cầu quay đầu sẽ tiếp tục di chuyển đến điểm mở dải phân cách tiếp theo để thực hiện quay đầu. Tại điểm mở dải phân cách giao đường Trần Đăng Khoa, xe khách và các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn bị cấm quay đầu.

Các phương tiện thuộc diện hạn chế tại vị trí này được hướng dẫn di chuyển đến điểm mở dải phân cách tiếp theo để quay đầu.

Cùng với việc điều chỉnh tại các điểm mở dải phân cách, Hà Nội sẽ bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao với phố Vũ Lập. Biển chỉ dẫn nhằm hướng dẫn phương tiện đi theo hướng Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế tập trung phương tiện tại khu vực đang thi công.

Việc cấm quay đầu, rẽ trái tại điểm mở này được kỳ vọng hạn chế các xung đột giao thông trên tuyến, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm.

Trong quá trình thi công, việc phân luồng phương tiện được đặt ra nhằm vừa bảo đảm mặt bằng phục vụ dự án, vừa duy trì khả năng lưu thông trên các tuyến đường hiện hữu.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại khu vực nút giao Cổ Linh, nhất là thời điểm lượng phương tiện từ các tuyến đường xung quanh cùng lúc dồn về.

Trong những ngày qua, ảnh hưởng của các đợt mưa lớn tại Hà Nội cũng khiến việc đi lại trên nhiều tuyến đường gặp khó khăn. Một số khu vực xuất hiện tình trạng ngập úng, phương tiện phải di chuyển chậm, làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn theo phương án được phê duyệt. Ban Duy tu phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố theo dõi tình hình giao thông thực tế, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh.Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được giao chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt tại khu vực nút giao Cổ Linh.

Sở Xây dựng Hà Nội đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội và UBND phường Long Biên bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; dừng, đỗ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông.

Phương án tổ chức giao thông trên được áp dụng từ ngày 27/9/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Người dân lưu thông qua khu vực nút giao Cổ Linh được khuyến cáo chấp hành biển báo, biển chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thi công.