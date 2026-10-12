Hà Nội: Cấm ô tô qua cầu Xuân Mai theo hướng đi Miếu Môn, phương tiện di chuyển thế nào?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai trên đường Hồ Chí Minh để phục vụ thi công sửa chữa cầu và đường đầu cầu. Theo đó, ô tô lưu thông theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn, trừ xe buýt, sẽ được phân luồng theo hai lộ trình thay thế.

Hà Nội điều chỉnh phân luồng qua cầu Xuân Mai từ hôm nay (ngày 12/10).

Phương án điều chỉnh được triển khai tại cầu Xuân Mai (Km 422+057), đường Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến ngày 20/12/2026.

Cụ thể, theo hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn, toàn bộ ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Xuân Mai, trừ xe buýt. Các phương tiện từ quốc lộ 6 đi ra đường Hồ Chí Minh được hướng dẫn lựa chọn một trong hai lộ trình thay thế.

Lộ trình thứ nhất: Tại Km 30+800 trên quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa), tiếp tục đi theo đường Nam Tiến rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này chỉ áp dụng với phương tiện có tải trọng dưới 10 tấn do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn.

Lộ trình thứ hai: Tại Km 22+120 trên quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường Máng 7, đi theo đường tỉnh 419, đường Nguyễn Văn Trỗi rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này áp dụng đối với tất cả các phương tiện.

Ở chiều ngược lại, phương tiện lưu thông từ Miếu Môn đi Xuân Mai vẫn được qua cầu Xuân Mai bình thường theo hướng đến nút giao quốc lộ 6 – đường Hồ Chí Minh.

Để triển khai phương án phân luồng, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung biển báo cấm, biển phụ và biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng; đồng thời tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

UBND các xã, phường Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú và Chương Mỹ được đề nghị phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công và các tuyến đường kết nối.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phân luồng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, góp phần hạn chế ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là ô tô lưu thông theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn, chú ý hệ thống biển báo, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian thi công sửa chữa cầu.