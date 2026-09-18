Hà Nội cấm ô tô đi thẳng từ Trung Thư sang Trung Văn giờ cao điểm

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn, phường Đại Mỗ, nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn thường xuyên xảy ra ùn ứ, mất an toàn giao thông. Ảnh minh hoạ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, qua theo dõi, đánh giá, khu vực nút giao này thường xuyên xảy ra ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Ngày 24/8, Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng và thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Theo phương án mới, cấm ô tô đi thẳng từ đường Trung Thư sang đường Trung Văn trong các khung giờ cao điểm.

Ô tô từ đường Trung Thư sẽ được tổ chức rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư - Trung Văn - Tố Hữu, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Tố Hữu để đi Trung Văn. Các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục được thực hiện theo phương án đã ban hành trước đó.

Phương án mới bắt đầu áp dụng từ 7h ngày 19/9/2026.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, Sở Xây dựng giao Phòng Giao thông theo dõi tình hình tại nút giao và khu vực lân cận, phối hợp với Phòng CSGT - Công an thành phố kịp thời điều chỉnh khi phát sinh bất cập.

Sở cũng nghiên cứu điều chỉnh chu kỳ, pha đèn tín hiệu tại nút giao và các nút lân cận trên trục Tố Hữu, gồm Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu - Lê Văn Lương, nhằm phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao điều chỉnh, bổ sung vạch sơn, biển báo đường bộ; đồng thời theo dõi tình hình giao thông để đề xuất xử lý khi cần thiết. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố sẽ điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt phù hợp với phương án mới.

Phòng CSGT - Công an thành phố được đề nghị tổ chức vận hành đèn tín hiệu, hướng dẫn phân luồng và xử lý vi phạm tại nút giao, khu vực lân cận. UBND và Công an phường Đại Mỗ phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức phân luồng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Việc điều chỉnh nhằm giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông tại nút Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn và khu vực lân cận, nhất là trong các khung giờ cao điểm.