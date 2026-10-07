Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Thăng Long

Hà Nội cấm xe tải, xe khách từ 16 chỗ trở lên qua cầu Thăng Long từ 9/10.

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long, để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu.

Cụ thể, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h đến 22h hằng ngày.

Trong giờ cao điểm, ô tô đi từ đường gom phía bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, không được rẽ phải lên cầu.

Các xe ô tô đi từ đường gom, đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) muốn qua cầu Thăng Long di chuyển theo hướng: Đường gom cầu Thăng Long/Đường 6 - đường Anh Dũng/đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Xe buýt cũng bị cấm qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm; các tuyến được điều chỉnh đi qua cầu Nhật Tân để sang phía bắc cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông theo Thông báo; Rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện nêu trên lưu thông an toàn. Cùng với đó, theo dõi tình hình giao thông, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng các bất cập để xem xét, điều chỉnh…

Thời gian áp dụng từ ngày 9/10 đến 10/11. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội ban hành ngày 10/9 và 15/9.