Hà Nội cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường ngoại thành do ngập sâu

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 6 trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.

Nhiều nơi tại ngoại thành Hà Nội như xã Kiều Phú đang bị ngập sâu. Ảnh: UBND xã Kiều Phú

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tại địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, tuyến Đường tỉnh 421B (81B cũ) tại Km11+460 đang bị ngập sâu tới 90cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30cm.

Do tình trạng ngập sâu không bảo đảm an toàn cho các phương tiện, cơ quan chức năng đã quyết định cấm tất cả phương tiện lưu thông qua khu vực này và tổ chức phân luồng di chuyển.

Cụ thể, tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai), các phương tiện di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) – Cầu Văn Quang – Nghĩa Hương, đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai; các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai đi Quốc Oai ra Đại lộ Thăng Long.

Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai), các phương tiện di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo Quốc lộ 6 – đường mòn Hồ Chí Minh – Đại lộ Thăng Long – Quốc Oai.

Đối với địa bàn các xã An Khánh và Hưng Đạo, khu vực Cầu 72II tại Km8+400 đường 423 (72 cũ) hiện ngập sâu khoảng 30cm, không bảo đảm an toàn giao thông nên cũng bị cấm lưu thông.

Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông khi đến Km9+200 đường 423 sẽ rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi Đại lộ Thăng Long về Hà Đông. Chiều ngược lại, các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến Km8+100 đường 423 (bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Thời gian thực hiện phương án phân luồng giao thông này được áp dụng cho đến khi hết ngập.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí lực lượng chức năng ứng trực, phối hợp điều tiết, hướng dẫn phân luồng, tránh để xảy ra ùn tắc và mất an toàn.

Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền phương án phân luồng cho người dân nắm bắt, chủ động lịch trình và thường xuyên cập nhật tình hình ngập úng báo cáo Sở Xây dựng để kịp thời điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.