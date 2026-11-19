Cấm phương tiện trên nhiều tuyến phố sát hồ Gươm

Theo phương án phân luồng của Công an TP Hà Nội, từ 11h đến 20h ngày 19.11, phương tiện bị tạm cấm tại không gian đi bộ và vùng phụ cận hồ Hoàn Kiếm.

Việc cấm, hạn chế tiếp tục được triển khai ngày 20.11; từ 20h ngày 20.11 đến 6h ngày 23.11, phạm vi kiểm soát được duy trì liên tục để phục vụ các hoạt động của chương trình.

Các tuyến phố quanh hồ Gươm được phân luồng, hạn chế phương tiện để phục vụ chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh: Tuấn Đông

Các tuyến cấm triệt để gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí; Lê Lai đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng; Tràng Tiền đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền; Ngô Quyền đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai; Lý Thái Tổ đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai.

Ngoài ra, phương tiện cũng bị cấm trên Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng, Hàng Dầu đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng và Lò Sũ đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng.

Một số tuyến khác nằm trong danh sách cấm gồm Lương Văn Can đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ, Bảo Khánh đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ, Hàng Bài và Bà Triệu đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay; cùng nửa đường Quảng trường Ngân hàng Nhà nước tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Những tuyến nào vẫn đi được?

Ngoài các tuyến cấm hoàn toàn, Công an Hà Nội hạn chế ô tô cá nhân và xe mô tô trên nhiều tuyến phố dẫn vào khu vực trung tâm như Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung và Quang Trung.

Đồng thời, ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên cũng bị tạm cấm trong khu vực, trừ một số phương tiện được phép theo phương án phân luồng.

Vì vậy, nếu không có việc cần thiết, người dân được khuyến cáo không nên chọn các tuyến phố xuyên qua khu vực hồ Gươm trong khoảng 11h-20h ngày 19.11. Với những hành trình đi qua trung tâm Hà Nội, nên đi vòng từ các trục lớn thay vì cố tiếp cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đi hướng nào thuận tiện?

Công an Hà Nội đưa ra hai hướng phân luồng chính.

Với phương tiện từ phía Đông, Đông Bắc đi phía Tây, Tây Bắc và chiều ngược lại, có thể lựa chọn các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì; kết nối qua Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công và Vành đai 3.

Với phương tiện từ phía Bắc đi phía Nam và ngược lại, phương án khuyến nghị là qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, sau đó kết nối các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2 và Vành đai 3.

Như vậy, người đi từ khu vực Đông Anh, Tây Hồ về Hoàng Mai, Thanh Trì nên ưu tiên các trục cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Phạm Văn Đồng - Vành đai 3 thay vì đi xuyên khu vực phố cổ. Từ Long Biên, Gia Lâm về phía Tây thành phố, có thể cân nhắc cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì hoặc Nhật Tân, tùy điểm đến.

Vì sao hồ Gươm bị cấm đường trong ngày 19.11?

Nhiều tuyến phố quanh hồ Gươm được tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện trong thời gian phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh: Tuấn Đông

Việc phân luồng phục vụ Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 7h30 ngày 21.11 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Trước lễ khai mạc, Ban tổ chức thực hiện sơ duyệt ngày 18.11 và tổng duyệt lần 1 từ 12h đến 19h ngày 19.11, tiếp tục tổng duyệt lần 2 trong cùng khung giờ ngày 20.11. Đây là lý do việc hạn chế giao thông quanh hồ Gươm được triển khai ngay từ hôm nay.

Công an Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Sở Xây dựng cũng được yêu cầu điều chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt qua khu vực bị hạn chế.

Lịch cấm, hạn chế phương tiện quanh hồ Gươm

19.11: 11h-20h.

20.11: 11h-20h; từ 20h tiếp tục kiểm soát.

21-22.11: Phương án tạm cấm, hạn chế tiếp tục được duy trì theo thông báo.

Đến 6h ngày 23.11: kết thúc đợt phân luồng theo kế hoạch hiện tại.

Lưu ý khi di chuyển ngày 19.11: Nếu hành trình không bắt buộc phải qua hồ Gươm, nên tránh toàn bộ khu vực trung tâm trong khung 11h-20h. Với hành trình liên khu vực, ưu tiên các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Thăng Long và các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3.

Nguồn: Công an TP. Hà Nội