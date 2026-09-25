UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5287/QĐ-UBND về việc cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Duyên Hà. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành ngày 24/9/2026.

Hà Nội: Cấm Công ty Duyên Hà tham gia đấu giá đất 18 tháng sau vụ 'bỏ cọc' khu đất vàng Cao Bá Quát. Ảnh: Sông Bùi/báo Dân Việt

Theo quyết định, Công ty TNHH Duyên Hà (Địa chỉ: Số 04, ngõ 41, phố Tương Mai, phường Tương Mai, TP Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0100520789) chính thức bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Lý do xử lý được chính quyền TP Hà Nội đưa ra là Công ty TNHH Duyên Hà không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước đó bị hủy bỏ theo quy định.

Trúng đấu giá khu "đất vàng" 3.366 m2 giá hơn 1.379 tỷ đồng rồi xin hủy

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 07/02/2026, UBND TP Hà Nội từng ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát (phường Điện Biên, quận Ba Đình - nay là phường Ba Đình, TP Hà Nội) cho tổ chức trúng đấu giá là Công ty TNHH Duyên Hà.

Khu đất trúng đấu giá có tổng diện tích 3.366 m2 với giá trúng đấu giá và số tiền doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 1.379.303.959.374 đồng (hơn 1.379 tỷ đồng). Phiên đấu giá quyền sử dụng đất này đã diễn ra trước đó vào ngày 25/12/2025.

Tuy nhiên, sau khi được công nhận kết quả trúng đấu giá, Công ty TNHH Duyên Hà đã không thực hiện nộp đủ tiền theo đúng quy định. Ngày 13/5/2026, Thuế TP Hà Nội có Văn bản số 21135/HAN-QLĐ thông tin về việc thu tiền sử dụng đất trúng đấu giá tại khu đất này. Đến ngày 15/5/2026, Công ty TNHH Duyên Hà có Văn bản số 131/CV-DH chủ động đề nghị được hủy kết quả trúng đấu giá.

Đến ngày 23/7/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3695/QĐ-UBND chính thức hủy bỏ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đối với Công ty TNHH Duyên Hà; đồng thời xác định doanh nghiệp này không được nhận lại tiền đặt cọc.

Áp dụng mức cấm 18 tháng, công khai vi phạm toàn quốc

Sau khi hủy kết quả trúng đấu giá, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã lập Tờ trình số 865/TTr-SNNMT ngày 18/9/2026 tham mưu ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 172/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định 172/2024/NĐ-CP, trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá sẽ bị cấm tham gia đấu giá từ 06 tháng đến 03 năm. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất áp dụng mức cấm 18 tháng (mức trung bình của khung thời gian cấm) đối với Công ty TNHH Duyên Hà.

Tại Quyết định số 5287/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Duyên Hà có trách nhiệm nghiêm túc chấp hành quyết định cấm.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội) trong thời hạn 07 ngày làm việc có trách nhiệm gửi quyết định cấm đến doanh nghiệp; đồng thời phải đăng tải công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (Bộ Tư pháp) và Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, các sở, ngành TP và UBND các xã, phường có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định cấm của Công ty TNHH Duyên Hà, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm nếu có vi phạm phát sinh.

Trường hợp Công ty TNHH Duyên Hà không đồng ý với quyết định cấm tham gia đấu giá, doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật.