Hà Nội: Cách làm đột phá gỡ nút thắt mặt bằng dai dẳng nhiều năm

Hà Nội hiện triển khai 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm. Đến nay, thành phố đã hoàn thành GPMB toàn bộ 7 dự án cầu vượt sông Hồng, tạo điều kiện tổ chức thi công đồng bộ.

Vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Phạm Hùng.

Thành phố cũng hoàn thành GPMB 13 dự án đầu tư xây dựng, trong đó có nhiều công trình giao thông quan trọng như đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70, đường Tam Trinh, cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam…

Tại các tuyến vành đai, Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9. Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cơ bản hoàn thành thu hồi đất, đạt 100%; dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành đạt khoảng 90% sản lượng.

Đáng chú ý, dự án đường Vành đai 2,5 được thông xe kỹ thuật dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), là tuyến giao thông xuyên tâm kết nối các trung tâm phát triển của thành phố, kỳ vọng góp phần phân bổ lưu lượng phương tiện, cải thiện khả năng kết nối và tạo diện mạo mới cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Cùng với các dự án đường bộ, thành phố đang triển khai chương trình phát triển 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Các dự án xử lý úng ngập, khu xử lý rác và những công trình mở rộng không gian phát triển cũng được thúc đẩy, như Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, năm 2026, thành phố triển khai nhiệm vụ theo phương châm "Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững", với tinh thần "đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này. Chỉ trong hơn 5 tháng kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân. Trong khi đó, suốt 7 năm trước, các quận mới hoàn thành đối với 686 hộ.

Tại dự án đường Vành đai 2,5, cách làm này tiếp tục phát huy hiệu quả. Chỉ trong 6 tháng, toàn bộ mặt bằng của 7 đoạn tuyến còn lại thuộc dự án đã được hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu thi công.

Kết quả này không chỉ phản ánh sự chuyển biến về tiến độ mà còn cho thấy vai trò của đối thoại và vận động trực tiếp tại cơ sở.

Cùng với phân cấp, phân quyền, thành phố siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực thi, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Những địa phương để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xem xét trách nhiệm; kết quả GPMB trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, để duy trì chuyển biến trong công tác GPMB, Hà Nội đang tăng cường quản trị tiến độ theo hướng chủ động nhận diện điểm nghẽn, kiểm tra thực địa và xác định rõ trách nhiệm xử lý.

Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn, thiết lập cơ chế theo dõi tiến độ hằng tuần, gắn với kiểm tra thực địa và lượng hóa kết quả bằng những chỉ tiêu cụ thể.

Thay vì chỉ tổng hợp báo cáo định kỳ, lãnh đạo thành phố tăng cường trực tiếp kiểm tra hiện trường để làm rõ vướng mắc ở đâu, nguyên nhân gì và thuộc thẩm quyền cấp nào. Thành phố cũng giao thẩm quyền, chỉ tiêu, KPI cho cấp xã, đi đôi với kiểm tra, giám sát.