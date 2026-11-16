Hà Nội: Các xã, phường tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Xã Tam Hưng là một trong bốn đơn vị hoàn thành sớm nhất trong tổng số 126 xã, phường của thành phố về thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tại xã Tam Hưng, các lực lượng được yêu cầu tranh thủ từng ngày, từng giờ, chủ động bám địa bàn, rà soát từng trường hợp, từng hồ sơ để bảo đảm tiến độ.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, xã Tam Hưng đã tập trung triển khai Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Theo thống kê, toàn xã có 17.948 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp, trong đó có 14.536 thửa đất phi nông nghiệp.

Đến hết ngày 30/9, Tam Hưng đã hoàn thành thu thập dữ liệu 17.948/17.948 thửa đất, đạt 100%; đồng thời hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ số thửa đất này. Đây không chỉ là kết quả về tiến độ mà còn tạo nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ rà soát hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng cho biết, để bảo đảm tiến độ và chất lượng, xã đã chủ động phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, thống nhất quy trình và phương pháp thực hiện theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Điểm nổi bật trong cách làm của địa phương là tổ chức 14 tổ công tác, xây dựng lịch làm việc cụ thể tại từng thôn. Các tổ hướng dẫn người dân tại nhà văn hóa, sau đó trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra thực địa từng thửa đất, rà soát từng hộ dân. Quá trình triển khai theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu chắc đến đó, hoàn thành dứt điểm từng thôn, không để tồn đọng, bỏ sót.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức, từ các kênh truyền thông, niêm yết công khai tại cơ sở đến trực tiếp thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, giúp chủ sử dụng đất hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong quá trình cung cấp, xác minh, bổ sung thông tin.

Tại xã Đại Thanh, một địa bàn có quy mô dân số và diện tích lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng được triển khai với sự tham gia của đông đảo lực lượng.

Đại Thanh có diện tích tự nhiên khoảng 18,92km², dân số 110.970 người, gồm 19 thôn, thôn tập thể. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, UBND xã đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và 19 tổ công tác phụ trách từng địa bàn. Mỗi tổ có từ 25-30 thành viên, được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Đáng chú ý, khoảng 200 giáo viên từ các trường công lập trên địa bàn được tăng cường hỗ trợ thu thập, cập nhật thông tin trên ứng dụng “Thửa đất số”. Các tổ công tác được bố trí làm việc luân phiên theo 3 ca, từ 7h30 đến 21h, kể cả buổi tối, tạo điều kiện để người dân phối hợp cung cấp hồ sơ.

Từ ngày 12/7/2026, các tổ đồng loạt triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”. Ngoài việc đến trực tiếp từng hộ để thu thập giấy tờ, lực lượng còn bố trí tại nhà văn hóa để hướng dẫn người dân kê khai phiếu thông tin, bổ sung hồ sơ còn thiếu.

Để kiểm soát tiến độ, UBND xã duy trì chế độ báo cáo hằng ngày qua nhóm Zalo, kịp thời tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua trang thông tin điện tử, Facebook, 25 chương trình phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu tại 19 nhà văn hóa và phát tờ rơi đến người dân.

Nhờ cách làm đồng bộ, đến ngày 24/9/2026, Đại Thanh đã hoàn thành thu thập thông tin đối với toàn bộ các thửa đất trên địa bàn, sớm hơn thời hạn 30/9 theo kế hoạch.

Khối lượng dữ liệu lớn, tiếp tục cần chuẩn hóa

Hoàn thành thu thập thông tin là bước quan trọng, song quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn đòi hỏi việc kiểm tra, đối chiếu và chuẩn hóa để bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất.

Theo số liệu tổng hợp đến hết ngày 28/9/2026, Đại Thanh có 34.089 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp. Trong đó, 34.012 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, còn 77 thửa đang tiếp tục cập nhật thông tin. Địa phương đã bàn giao danh sách, gồm đất công do UBND xã quản lý và những thửa chưa xác định được chủ sử dụng, để cơ quan đăng ký đất đai tiếp tục cập nhật, xử lý.

Tại xã Kim Anh, khối lượng công việc còn lớn hơn khi địa phương có tổng số 47.384 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp, đã trừ các thửa thuộc dự án giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Anh, thống kê đến ngày 2/11, địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 47.312 thửa, còn 72 thửa đang tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, trong số đã xây dựng dữ liệu, mới có 37.292 thửa đầy đủ thông tin; 10.020 thửa chưa đạt chuẩn kết nối 5 khối, đang được xử lý.

Cụ thể, đối với đất phi nông nghiệp, xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu 23.713 thửa, trong đó 13.156 thửa đã sạch, 10.557 thửa có phiếu cung cấp thông tin. Đối với đất nông nghiệp, 13.562 thửa đã được xây dựng dữ liệu, gồm 3.549 thửa đã sạch và 10.013 thửa có phiếu cung cấp thông tin. Địa phương còn cần tiếp tục thu thập thông tin 825 thửa, trong đó 72 thửa thu thập mới và 753 thửa thu thập bổ sung.

Những con số này cho thấy, tiến độ thu thập và xây dựng dữ liệu tại cơ sở đã đạt kết quả đáng ghi nhận, nhưng yêu cầu làm sạch, chuẩn hóa vẫn là nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung. Bởi dữ liệu đất đai không chỉ cần được đưa lên hệ thống mà còn phải bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, có khả năng liên thông và cập nhật khi phát sinh biến động.

Cán bộ phường Hà Đông hướng dẫn người dân kê khai thông tin đất đai (Ảnh: Hoàng Sơn).

Tháo gỡ điểm nghẽn, duy trì dữ liệu “sống”

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại Kim Anh vẫn gặp không ít khó khăn, trong đó nổi bật là những bất cập về phần mềm và quy trình cập nhật qua nhiều cấp.

Cụ thể, phần mềm “Thửa đất số” thường xuyên phát sinh lỗi, phải cập nhật để khắc phục, khiến quá trình thu thập bị gián đoạn, dữ liệu có thể thiếu hoặc sai thông tin. Bên cạnh đó, dữ liệu bản đồ được cập nhật không đồng bộ, không cùng thời điểm, dẫn đến thông tin giữa các nguồn chưa khớp.

Đặc biệt, dữ liệu thửa đất từ ba cấp chưa được chuyển đầy đủ về hai cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm tra, đối soát và làm sạch. Với những trường hợp này, UBND xã phải tổng hợp danh sách, đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sóc Sơn chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cập nhật trên hệ thống ViLIS. Sau khi hoàn thành bước chuyển đổi, cấp xã mới có thể tiếp tục xử lý.

Một khó khăn khác xuất phát từ thực tế sử dụng đất. Thông tin người sử dụng đất thay đổi qua nhiều thời kỳ, một số chủ sử dụng không còn cư trú tại địa bàn hoặc chưa chủ động cung cấp hồ sơ cũng khiến việc xác minh gặp trở ngại.

Từ thực tế này, xã Kim Anh kiến nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị quản lý phần mềm “Thửa đất số” và hệ thống ViLIS rà soát, khắc phục lỗi kỹ thuật; nghiên cứu cơ chế để cấp xã tiếp tục thực hiện các bước làm sạch mà không phải chờ chuyển xử lý qua nhiều cấp. Địa phương cũng đề nghị được tiếp tục rà soát, hoàn thiện những trường hợp còn tồn tại sau khi kết thúc chiến dịch cao điểm 45 ngày.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 4,9 triệu thửa đất. Sau chiến dịch “45 ngày”, Hà Nội từ vị trí thứ 25/34 tỉnh, thành phố đã vươn lên thứ 6/34 về cập nhật cơ sở dữ liệu. Tính đến cuối tháng 9/2026, thành phố đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đối với 3,5 triệu thửa, trong đó 2,5 triệu thửa có dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Các thửa đất còn lại đang tiếp tục được cập nhật.

Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Đặc biệt, việc đưa nhiệm vụ số hóa dữ liệu đến tận xã, phường giúp quá trình thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin gắn với thực tế địa bàn, thay vì chỉ xử lý trên hệ thống từ những nguồn dữ liệu có sẵn.

Tuy nhiên, đất đai là lĩnh vực có lượng thông tin lớn, phức tạp và thường xuyên biến động. Vì vậy, hoàn thiện cơ sở dữ liệu không thể dừng lại ở một chiến dịch cao điểm mà cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc về phần mềm, quy trình liên thông, các xã, phường cần tiếp tục rà soát những trường hợp thiếu thông tin, sai lệch giữa hồ sơ và hiện trạng, cập nhật kịp thời các biến động về chủ sử dụng, mục đích và tình trạng pháp lý của thửa đất. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế sai sót trong quá trình xác minh hồ sơ, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai của Thủ đô.