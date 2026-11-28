Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 6651/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung công văn, thành phố yêu cầu các sở ngành và UBND các xã, phường nghiên cứu Quyết định số 2129/QĐ-TTg, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện theo quy định.

Thiên tai diễn biến ngày một khó lường tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Nhiệm vụ trọng tâm là thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030 đến các cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý để nhận thức đầy đủ các mục tiêu, biện pháp thực hiện và nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc triển khai.

Thành phố yêu cầu các sở ngành và UBND các xã, phường chú trọng lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án, dự án liên quan.

Rà soát, xác định cụ thể và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp, các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phòng, chống thiên tai của xã, phường được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân cấp, phân quyền, bảo đảm tiến độ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được thành phố giao chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn Hà Nội.

Cũng trong nội dung Công văn số 6651/UBND-NNMT, thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức lực lượng, sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, vật tư chuyên dùng để tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai để sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương ứng phó thiên tai, hỗ trợ Nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án về phòng, chống thiên tai có liên quan theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, hướng dẫn phương án phòng, chống cây đổ, cành gãy, đảm bảo an toàn giao thông, phương án thoát nước chống úng ngập khu vực đô thị đảm bảo chống chịu thiên tai thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn đảm bảo an toàn các công trình xây dựng, phương án phòng, chống nhà đổ.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất công tác ứng phó thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là việc bảo đảm an toàn hệ thống điện, hoạt động sản xuất công nghiệp và khai thác khoáng sản. Xây dựng, rà soát kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm cung ứng kịp thời khi xảy ra thiên tai.