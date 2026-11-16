Hà Nội: Các xã, phường liên tục ra quân lập lại trật tự đô thị

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Là địa bàn tập trung nhiều di tích, điểm tham quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ, ẩm thực và thường xuyên đón lượng lớn du khách, việc duy trì trật tự đô thị tại Hoàn Kiếm có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm giao thông, vệ sinh môi trường và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thân thiện.

Phường Hoàn Kiếm liên tục tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán (Ảnh: Hồng Quảng).

Trên thực tế, ghi nhận tại các tuyến phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến... tình trạng một số hộ kinh doanh sử dụng lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa vẫn còn diễn ra. Phường Hoàn Kiếm đang chỉ đạo các tổ công tác tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường phối hợp với Công an phường duy trì tuần tra hằng ngày trên các tuyến phố, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Tại phường Yên Hòa, công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến phố từng phát sinh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đỗ xe đã được thu dọn, trả lại không gian cho người đi bộ.

Đường Nguyễn Xuân Linh từng thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, phương tiện đỗ tràn xuống lòng đường. Những bất cập này đã được người dân phản ánh qua ứng dụng iHanoi. Tuy nhiên, ghi nhận sáng 7/11, khu vực đã thông thoáng hơn, tình trạng lấn chiếm cơ bản được khắc phục.

Tương tự, tại phố Nguyễn Thị Thập, tình trạng họp chợ trái quy định, hàng quán bày bàn ghế tràn lan trên vỉa hè cũng đã giảm rõ rệt. Trên phố Đỗ Quang, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, nhiều gia đình đã chủ động tháo dỡ biển quảng cáo, thu dọn vật dụng trên vỉa hè và ký cam kết không sử dụng vỉa hè để kinh doanh.

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, thực hiện Kế hoạch số 232 của Công an thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn liên quan đến trật tự đô thị, Công an phường đã phối hợp với UBND phường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn đã giảm đáng kể, về cơ bản không còn tình trạng hàng quán kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè như trước. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Sắp xếp điểm kinh doanh, ổn định sinh kế

Tại xã Dương Hòa, thực hiện chủ trương của thành phố về tăng cường quản lý trật tự đô thị, xử lý các điểm kinh doanh tự phát, địa phương đã xây dựng phương án bố trí địa điểm kinh doanh tập trung tại khuôn viên Trường Mầm non Cát Quế A cũ. Từ ngày 3/11/2026, điểm kinh doanh chính thức đi vào hoạt động, trở thành mô hình điểm đầu tiên trên địa bàn về hình thức kinh doanh tập trung lưỡng dụng.

Xã Dương Hòa đã xây dựng phương án bố trí địa điểm kinh doanh tập trung, trở thành mô hình điểm đầu tiên trên địa bàn về hình thức kinh doanh tập trung lưỡng dụng (Ảnh: CT).

Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ giải tỏa các vị trí kinh doanh tự phát mà còn bố trí địa điểm thay thế để các hộ tiếp tục duy trì sinh kế. Cách làm này hướng đến giải quyết đồng thời yêu cầu lập lại trật tự đô thị và bảo đảm nhu cầu mưu sinh chính đáng của tiểu thương.

Đánh giá kết quả bước đầu sau một tuần vận hành, ông Trần Hữu Tâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa cho biết, điểm kinh doanh đã thu hút hơn 100 hộ tham gia. Hoạt động mua bán cơ bản ổn định, các nhóm hàng thiết yếu được bố trí tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu người dân.

Các tiểu thương từng bước thích nghi với địa điểm mới, người dân cũng dần hình thành thói quen đến mua sắm tại đây. Qua đó, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả trong sắp xếp hoạt động kinh doanh, hạn chế buôn bán tự phát, góp phần bảo đảm trật tự đô thị và ATGT.

Ngăn vi phạm tái diễn

Thực tế tại các địa phương cho thấy, khó khăn trong lập lại trật tự đô thị không chỉ nằm ở việc giải tỏa, xử lý vi phạm mà còn ở khả năng duy trì kết quả sau các đợt ra quân. Nếu thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên, những khu vực vừa được giải tỏa có nguy cơ tái diễn tình trạng lấn chiếm.

Vì vậy, bên cạnh tuần tra, xử lý, chính quyền cơ sở cần tập trung kiểm tra tại những tuyến phố, khu vực từng phát sinh nhiều bất cập; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành.

Đối với các điểm kinh doanh tự phát, việc bố trí địa điểm thay thế phù hợp, tạo điều kiện duy trì sinh kế cho tiểu thương là giải pháp cần được quan tâm. Khi quyền lợi của người kinh doanh được tính toán hài hòa với yêu cầu quản lý, việc sắp xếp hoạt động buôn bán sẽ có thêm điều kiện nhận được sự đồng thuận.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng chức năng, mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức, không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè vì lợi ích riêng. Duy trì trật tự đô thị phải trở thành trách nhiệm thường xuyên của cả cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, bảo đảm ATGT và vệ sinh môi trường.