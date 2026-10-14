Hà Nội: Các trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí cấp cứu ngoại viện

Mở rộng chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân

Hội đồng nhân dân (HĐND) Tp.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 14/2026, quy định các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô, thực hiện Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Nghị quyết hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các chính sách tập trung vào năm nhóm nội dung: Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh lưu động, từ xa và ứng dụng công nghệ số; hỗ trợ chi phí cấp cứu ngoại viện; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm; đồng thời triển khai một số chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp.

Trong đó, đáng chú ý là cơ chế hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần đối với người dân thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên, đang sinh sống tại Hà Nội và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự.

Hà Nội áp dụng cơ chế hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần đối với người dân thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo quy định, người dân được hỗ trợ một trong hai hình thức là khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm. Nội dung khám được phân theo độ tuổi, bảo đảm phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng nhóm.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; học sinh trong trường học được khám theo quy định về y tế trường học. Nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khám các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo quy định hiện hành, đồng thời áp dụng các nội dung khám sức khỏe học đường đối với học sinh.

Với người từ đủ 18 tuổi trở lên, chương trình bao gồm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng theo hướng dẫn chuyên môn. Mức hỗ trợ được xác định theo giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

Đối với phần khám lâm sàng, ngân sách hỗ trợ theo mức giá khám sức khỏe định kỳ, không bao gồm xét nghiệm, X-quang và không thuộc các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu. Các xét nghiệm cận lâm sàng được hỗ trợ theo mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm thuộc danh mục được quy định.

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, thành phố triển khai khám sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến nhằm phát hiện sớm nguy cơ, tạo điều kiện để người dân được tư vấn và tiếp cận điều trị kịp thời.

Danh mục sàng lọc gồm: Tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng và ung thư tiền liệt tuyến. Các rối loạn trầm cảm, lo âu và rối loạn tâm thần do rượu cũng nằm trong danh mục được quy định.

Nội dung sàng lọc được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tùy từng bệnh có thể bao gồm khám lâm sàng, đo huyết áp, xét nghiệm đường máu, đo chức năng hô hấp, siêu âm hoặc chụp X-quang tuyến vú và các xét nghiệm chuyên biệt khác.

Kinh phí khám sức khỏe, khám sàng lọc được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác. UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức thực hiện trên địa bàn; trường hợp ngân sách cấp xã không bảo đảm, địa phương có thể đề xuất thành phố bổ sung theo quy định.

Hỗ trợ phẫu thuật tật khúc xạ, giảm chi phí cấp cứu ngoại viện

Chính sách đáng chú ý khác tại Nghị quyết là hỗ trợ chi phí phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng laser excimer đối với người từ đủ 18 tuổi đến đủ 35 tuổi, bị cận thị từ 3 đi-ốp trở lên, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và đang sinh sống tại Hà Nội.

Người thuộc diện hỗ trợ được thực hiện phẫu thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do thành phố quản lý. Mức hỗ trợ căn cứ vào giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định và số lượng dịch vụ phẫu thuật thực tế.

Theo phương thức chi trả, người đủ điều kiện không phải thanh toán phần kinh phí thuộc mức hỗ trợ. Các cơ sở y tế thực hiện thanh quyết toán khoản kinh phí này từ ngân sách thành phố theo nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đối với cấp cứu ngoại viện, Nghị quyết quy định cụ thể giá dịch vụ và tỷ lệ ngân sách hỗ trợ, người bệnh đồng chi trả. Mức giá được xác định theo loại dịch vụ, quãng đường thực hiện và tình huống cấp cứu.

Các dịch vụ cấp cứu, xử trí tại nhà hoặc cấp cứu ngoại viện có vận chuyển người bệnh, ngân sách hỗ trợ 100% chi phí, người bệnh không phải đồng chi trả trong các trường hợp tai nạn, thiên tai, thảm họa... (Ảnh: Internet).

Cụ thể, hoạt động thường trực cấp cứu tại địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị theo yêu cầu có giá 1.862.000 đồng/chuyến/ngày (tương ứng 8 giờ). Nếu thực hiện theo giờ, chi phí được tính theo thời gian thực tế.

Đối với dịch vụ cấp cứu, xử trí tại nhà hoặc cấp cứu ngoại viện có vận chuyển người bệnh, mức giá dao động từ 978.000 đồng - 2.352.000 đồng/chuyến, tùy quãng đường từ dưới 5km đến 150km. Trường hợp xe cấp cứu đến hiện trường nhưng không đón được người bệnh, mức giá từ 885.000 đồng - 2.259.000 đồng/chuyến, tùy khoảng cách.

Về tỷ lệ hỗ trợ, ngân sách nhà nước chi trả 100% giá dịch vụ đối với hoạt động thường trực cấp cứu tại sự kiện, hội nghị theo yêu cầu và các trường hợp xe cấp cứu đến hiện trường nhưng không đón được người bệnh.

Đối với các dịch vụ cấp cứu, xử trí tại nhà hoặc cấp cứu ngoại viện có vận chuyển người bệnh, ngân sách tiếp tục hỗ trợ 100% chi phí, người bệnh không phải đồng chi trả trong các trường hợp tai nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A; trẻ em dưới 6 tuổi; bệnh nhân tâm thần lang thang; hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật nặng và người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

Với những người bệnh còn lại, ngân sách hỗ trợ 80% giá dịch vụ, người bệnh chi trả 20%.

Kinh phí hỗ trợ được thực hiện thông qua hình thức đặt hàng cơ sở y tế, căn cứ số chuyến và danh mục dịch vụ thực tế. Cơ chế này nhằm bảo đảm việc thanh toán có căn cứ, đồng thời tạo điều kiện huy động các cơ sở y tế đủ năng lực tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Ngoài các chính sách trên, Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa và khám, chữa bệnh lưu động tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý.

Dịch vụ từ xa bao gồm khám bệnh, kê đơn, theo dõi người bệnh; hội chẩn từ xa; đọc kết quả X-quang, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh. Trong khi đó, dịch vụ lưu động bao gồm: Khám, tư vấn, kê đơn, thực hiện một số kỹ thuật chuyên môn, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà để gửi xét nghiệm.

Việc phát triển các hình thức khám, chữa bệnh này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là với người cao tuổi, người bệnh hạn chế khả năng đi lại hoặc cần được chăm sóc tại nhà.

Để bảo đảm chính sách được thực hiện hiệu quả, UBND Tp.Hà Nội có trách nhiệm tổ chức triển khai, tuyên truyền, bố trí nguồn lực, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; đồng thời đánh giá kết quả, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để xem xét điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

HĐND thành phố, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thực hiện giám sát việc triển khai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố được đề nghị tham gia tuyên truyền, giám sát quá trình thực hiện.