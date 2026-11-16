Hà Nội: Các nghị quyết về khoa học, công nghệ từng bước đi vào thực tiễn

Nhằm tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năm 2025, HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề. Trong quá trình triển khai, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện cơ chế, chính sách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo đó, năm 2026, cùng với những cơ chế, chính sách mới từ Luật Thủ đô năm 2026, một số nghị quyết được thay thế nhằm mở rộng phạm vi và đối tượng thụ hưởng.

Cụ thể, Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND, mở rộng đối tượng tham gia thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), không chỉ gồm doanh nghiệp, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà còn có cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tương tự, Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND, xác định rõ hơn các nhóm công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, chip bán dẫn, robot, đô thị thông minh, y tế và giáo dục thông minh.

Trong khi đó, Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND, mở rộng phạm vi hỗ trợ từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sang cả hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để đưa các chính sách vào thực tiễn, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, công bố danh mục công nghệ chiến lược, lĩnh vực ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát; đồng thời hướng dẫn các sở, ngành, địa phương công khai điều kiện, thành phần hồ sơ và quy trình tiếp nhận hỗ trợ.

Trong quá trình triển khai, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện cơ chế, chính sách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn (Ảnh: Đại biểu HĐND thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 7).

Cùng với hỗ trợ nghiên cứu, Hà Nội từng bước hình thành các thiết chế kết nối nguồn cung công nghệ với nhu cầu của doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thành phố đã công bố 30 bài toán lớn làm cơ sở đặt hàng nhiệm vụ; ban hành danh mục công nghệ ưu tiên chiến lược giai đoạn 2026-2035, gồm 9 nhóm công nghệ và 25 sản phẩm.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, phân loại 307 đề xuất. Trong đó, 58 đề xuất được tiếp tục xem xét, chiếm 18,9%; 25 đề xuất được chuyển đến các đơn vị phù hợp.

Thành phố cũng đã phê duyệt 2 nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hình thức giao trực tiếp, gồm camera AI biên đa dụng và xe thang cứu hộ có tầm vươn 32m, 56m.

Một số sản phẩm, mô hình nghiên cứu trước đó đã ghi nhận kết quả bước đầu. Trong đó, PlasmaMED thế hệ II đã làm chủ thiết kế, chế tạo phần cứng, phần mềm và vật tư tiêu hao. Xe thang cứu hộ phòng cháy, chữa cháy đã có phiên bản đầu tiên, với giá thành thấp hơn đáng kể so với sản phẩm nhập khẩu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mô hình nuôi cá ngạnh trong lồng mang lại lợi nhuận hơn 20,4 triệu đồng/100m³ lồng, tỷ suất lợi nhuận đạt 36%. Mô hình nuôi trong ao cho lợi nhuận hơn 180 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận đạt 33,7%.

Đưa công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm địa phương

Tại cơ sở, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất cũng được một số địa phương triển khai với những mô hình cụ thể.

Xã Minh Châu thử nghiệm 17 giống cây trồng mới, đưa giá trị sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 270-300 triệu đồng/ha/năm. Các hợp tác xã tại Bát Tràng, Văn Đức xây dựng dữ liệu thành viên, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Trong khi đó, xã Quốc Oai ứng dụng cảm biến vào mô hình lúa - cá; xã Hát Môn triển khai hệ thống tưới tự động cho rau thủy canh.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến tháng 9/2026, Hà Nội có 226 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tăng 5 doanh nghiệp so với tháng 6/2026.

Thành phố cũng có 39 địa danh được phép đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Đây là những kết quả bước đầu trong việc gắn nghiên cứu, đổi mới công nghệ với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển sản phẩm địa phương.

Những chuyển biến trên góp phần thúc đẩy đóng góp của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ước đạt 22,85% GRDP, tương đương 295,9 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm đóng góp của đổi mới sáng tạo. Kinh tế số đạt 16,7% GRDP, tăng 13,25% so với cùng kỳ.

Đến tháng 9/2026, Hà Nội có 226 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tăng 5 doanh nghiệp so với tháng 6/2026 (Ảnh: Hữu Thắng).

Tuy nhiên, để các chính sách phát huy hiệu quả cao hơn, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặt hàng, nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra; đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đối với những nhiệm vụ đủ điều kiện. Cùng với đó là tăng cường giám sát việc sử dụng nguồn hỗ trợ và đánh giá hiệu quả sau đầu tư.

Việc triển khai các nghị quyết cần được đánh giá bằng những sản phẩm nghiên cứu được ứng dụng, công nghệ được chuyển giao, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn lực hỗ trợ và các vấn đề thực tiễn được giải quyết.

Đây sẽ là cơ sở để các cơ chế đặc thù của Hà Nội phát huy hiệu quả, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển thực chất của Thủ đô.