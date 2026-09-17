Hà Nội: Các đơn vị thoát nước triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất

Ngày 17/9, trước tình hình mưa lớn trên diện rộng gây úng ngập tại nhiều vị trí trên các tuyến phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Đồng thời, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ, tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Nhiều điểm trên các tuyến phố bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, trong thời điểm xảy ra mưa, các lực lượng của các đơn vị đã triển khai ứng trực tại hiện trường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để chủ động hạ mực nước trên hệ thống như: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 tổ bơm), Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng...

Cùng đó, các trạm bơm thoát nước cũng được vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế; đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Yên Nghĩa (4/10 bơm, do mực nước sông Đáy đang trên mức báo động 1), Đào Nguyên (vận hành 25/25 bơm), cầu Sa (vận hành 11/11 bơm), Khê Tang (vận hành 9/10 máy bơm) để hạ mực nước trên hệ thống hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, qua theo dõi, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định. Tại khu vực trung tâm thành phố và phạm vi hệ thống thoát nước được đầu tư theo các dựa án khẩn cấp và chống úng ngập cục bộ không phát sinh úng ngập. Các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới đưa vào vận hành tiếp tục được Trung tâm chỉ đạo theo dõi, vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa, mực nước thực tế; phối hợp đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu nhằm tăng cường khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu, góp phần hạn chế tình trạng úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

Ghi nhận đến thời điểm 6h30 trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập như: Nguyễn Gia Bồng ngập 0,2 m; Hoa Lâm ngập 0,1 m; Lê Mật ngập 0,1 m; Đại lộ Thăng Long đường gom Đoạn từ Cầu Vượt An Khánh đến Hầm 6 ngập trung bình 0,25 m; Cổng Chào An Khánh ngập trung bình 0,3 m; Đỗ Đức Dục ngập 0,1 m; Châu Văn Liêm ngập 0,2 m; Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh) ngập 0,20 m; Trần Duy Hưng (nút giao Trung Hòa) ngập 0,2 m...

Cùng đó, Sân vận động Mỹ Đình ngập 0,2 m; Dương Đình Nghệ ngập 0,2 m; Phan Văn Trường ngập 0,3 m; Võ Chí Công (Udic) ngập nhẹ láng mặt đường giao thông đi lại bình thường; Phạm Hùng ngập 0,3 m; Hoa Bằng ngập 0,3 m; Trần Bình ngập 0,3 m; Đường Mỹ Đình ngập 0,2 m; Triều Khúc ngập 0,2 m; Quốc lộ 6( tổ 1+4 Yên Nghĩa) ngập 0,2 m; Lê Lợi - Trần Hưng Đạo ngập 0,15 m; Quang Trung (Hà Đông- nhà ga La Khê) ngập 0,1 m...

Bến xe Yên Nghĩa ngập 0,15 m; Tô Hiệu ngập 0,1 m; Do Nha (số nhà 1-122) ngập 0,2 m; 165 Thái Hà ngập 0,3 m; Nguyễn Văn Trỗi ngập 0,15 m; Tây Mỗ ngập 0,35 m; Phú Viên ngập 0,25 m; Xuân Phương ngập 0,35 m; Đường 32 (Đoạn cổng chào An Khánh) ngập 0,25 m; Ngọc Hồi ngập 0,15 m; Yên Xá ngập 0,25 m; Chiến Thắng ngập 0,15 m; Tổng cục V Tân Triều ngập 0,15 m; Triều Khúc ngập 0,2 m; Văn Tiến Dũng - Quốc lộ 32 ngập 0,25 m...

Khẩn trương tiêu thoát nước trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXV

Di chuyển trên phố Triều Khúc, anh Nguyễn Cao Hải Danh chia sẻ, nhiều điểm trên tuyến phố Triều Khúc bị ngập sâu, người dân phải dắt xe máy qua các điểm ngập. Hiện đơn vị thoát nước đang khẩn trương tiêu thoát nước tại các điểm ngập úng nhưng người dân cũng nên hạn chế đi vào khu vực trũng thấp hoặc những điểm đã được thông báo ngập sâu. Đồng thời, trong đợt mưa lớn kéo dài, người dân nên hạn chế ra đường vào giờ cao điểm, nếu buộc phải đi thì khi di chuyển qua những vùng nước ngập nên giữ đều ga, không phanh gấp để tránh hỏng động cơ.

Trước tình hình đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ nhân lực tập trung khơi thông dòng chảy, bố trí và thiết bị bơm hút tăng khả năng thoát nước khu vực úng ngập; phối hợp với các đơn vị giao thông cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí ngập; tiếp tục triển khai ứng trực tại hiện trường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống chủ động ứng phó với diễn biến mưa; kiểm tra, rà soát hệ thống xác định nguyên nhân các vị trí úng ngập đề xuất giải pháp xử lý.

Hiện Hà Nội tiếp tục có mưa, Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diễn biến mưa./.