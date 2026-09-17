Hà Nội: Các đơn vị duy tu đường bộ ứng trực, bảo đảm giao thông giữa mưa ngập

Mưa lớn diện rộng với lượng từ 80 - 160mm suốt từ đêm 16 đến sáng 17/9 khiến nhiều tuyến đường tại Thủ đô ngập úng, nước không kịp thoát, giao thông ùn tắc nhiều nơi.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô ngập nặng sau mưa lớn.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Đồng Bông 1 (phường Từ Liêm) 199mm, phường Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm, Cầu Giấy 175,4mm.

Tại khu vực Thanh Liệt, lượng mưa đo được tại đập Thanh Liệt - Cầu Tó là 152,5mm; phường Hoàng Mai 135,7mm; phường Nghĩa Đô 131,9mm; phường Hoàn Kiếm 130,4mm.

Đến sáng 17/9, hàng loạt điểm ngập đã được ghi nhận trên địa bàn Thủ đô như nút Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, khu vực sau tòa nhà Keangnam, phố Hoa Bằng, khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ,....

Bên cạnh đó một số điểm khác cũng xuất hiện úng ngập như Võ Chí Công khu vực UDIC, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh.

Ghi nhận thực tế của PV trên tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn xã Hoài Đức, nhiều vị trí ngập sâu khiến phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Quốc lộ 32 qua địa bàn xã Hoài Đức xuất hiện nhiều vị trí ngập sâu khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Đơn vị quản lý, duy tu đường bộ đã tổ chức cắm biển và cử người chốt trực, phân luồng.

Vị trí ngập úng trước cổng bến xe Mỹ Đình.

Thông tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực đường 32 đều chảy ra các tuyến mương nông nghiệp và mương tiêu dân sinh.

Các mương tiêu này chảy ra sông Đăm rồi chảy ra sông Nhuệ. Hiện các mương và sông Đăm đã đầy nước, mực nước sông Nhuệ lên cao khiến nước chảy tràn ngược lại các tuyến mương.

Ngoài ra trên đường tỉnh 427 có 2 điểm ngập tại Km 15+900 - Km16 và Km17+170-300, nước sâu khoảng 25cm . Đơn vị thuỷ lợi trạm bơm Hồng Vân vẫn đang bơm chống ngập.

Lối rẽ từ đường Phạm Hùng và Dương Đình Nghệ ngập úng.

Đơn vị quản lý, duy tu đường bộ cảnh báo các vị trí ngập trên Đại lộ Thăng Long.

Báo cáo của công ty CP công trình giao thông Hà Nội, tuyến Nguyễn Gia Bồng ngập 20 - 30cm dài 800m từ Gia Thượng đến chung cư Khai Sơn, tuyến Kiêu Kỵ ngập 10cm dài 100m đoạn Học viện phụ nữ. Đơn vị đã phối hợp cùng thoát nước phân luồng cảnh báo.

Còn theo công ty CP công trình giao thông 2 Hà Nội, nhánh rẽ Phạm Hùng ra Đại lộ Thăng Long bị ngập 30cm, lối rẽ Phạm Hùng đi Dương Đình Nghệ ngập 30cm, Đại lộ Thăng Long qua khu vực bảo tàng Quân sự ngập 20cm.

Các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn Thủ đô vẫn đang phối hợp với các lực lượng tổ chức chốt trực, phân luồng và cảnh báo phương tiện di chuyển qua các vị trí ngập để bảo đảm an toàn.