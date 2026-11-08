Hà Nội: Các cấp chính quyền luôn đồng hành, thúc đẩy tăng trưởng

Từ những chỉ đạo cụ thể của thành phố đến các quyết sách của HĐND thành phố, tinh thần đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm đang được đặt ra ngày càng rõ nét, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh không chỉ dừng ở việc ban hành cơ chế, chính sách mà phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, giải quyết đúng và trúng khó khăn của doanh nghiệp. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tối đa các động lực tăng trưởng hiện có, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực mới. Ảnh: PV

Theo đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ gắn với tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đáng chú ý, kết quả giải quyết công việc, mức giảm thời gian, chi phí tuân thủ và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. Cùng với đó, thành phố kiên quyết chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho doanh nghiệp; yêu cầu việc thực thi chính sách phải thống nhất, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp liên thông, khắc phục những bất cập về phần mềm, dữ liệu và dịch vụ công; hạn chế tình trạng trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, mặt bằng sản xuất, tiếp cận vốn và nhân lực; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị.

Không chỉ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, thành phố đặt yêu cầu tái cấu trúc tối thiểu 95% số thủ tục hành chính thuộc diện phải thực hiện trong năm 2026 trước ngày 31-12-2026. Việc đánh giá kết quả phải căn cứ vào hiệu quả vận hành thực tế, khả năng giảm giấy tờ, thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp, thay vì chỉ tính số phương án đã được phê duyệt.

Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức điều hành: cải cách không phải để hoàn thành chỉ tiêu trên giấy mà phải tạo ra thay đổi thực chất trong quá trình giải quyết công việc. Khi thủ tục được đơn giản hóa, dữ liệu được kết nối và tái sử dụng, doanh nghiệp có thêm thời gian, nguồn lực tập trung cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời giảm những chi phí phát sinh không cần thiết.

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài

Đồng hành với doanh nghiệp không chỉ là cải cách thủ tục hành chính hay tổ chức đối thoại, mà còn được thể hiện qua những quyết sách cụ thể nhằm khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển mới. Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 28-10, nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công, hạ tầng giao thông, cải tạo, tái thiết đô thị và xử lý các dự án tồn đọng đã được xem xét, thông qua.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, do đó, ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành tập trung triển khai những nội dung đã được quyết định, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027.

“Mỗi chỉ tiêu hoàn thành, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ đều sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, các quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi những nội dung được thông qua kịp thời chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Từ yêu cầu khơi thông nguồn lực, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 cấp thành phố, bổ sung 18.615 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Trong lĩnh vực đất đai, HĐND thành phố thông qua nghị quyết bổ sung danh mục 580 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích hơn 10.659ha. Cùng với đó là những quyết sách về đầu tư các tuyến giao thông lớn như đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh; đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát…

Những quyết sách này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc, tạo điều kiện để các dự án được triển khai, đưa vốn đầu tư vào nền kinh tế. Đặc biệt, việc xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị sẽ góp phần hạn chế tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Đồng hành phải bằng kết quả cụ thể

Một điểm đáng chú ý trong phương thức điều hành của thành phố là yêu cầu gắn trách nhiệm của từng cấp, từng ngành với kết quả giải quyết công việc. Không chỉ các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường cũng phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chất lượng báo cáo và việc giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Tăng trưởng 10 tháng qua mở ra cơ hội để tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm 2026. Ảnh: PV

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, những kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải được tiếp nhận, phân công rõ đầu mối, xác định trách nhiệm và thời hạn xử lý; đồng thời thông tin kết quả đến doanh nghiệp. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, cơ quan chức năng phải chủ động đề xuất phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để kiến nghị bị bỏ ngỏ hoặc chuyển vòng giữa các cơ quan.

Cách làm này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới trong hoạt động của các cơ quan hành chính. Mỗi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải được đánh giá bằng số đối tượng thực sự thụ hưởng, nguồn lực đã bố trí và hiệu quả mang lại. Việc xử lý kiến nghị cần phân định rõ số đã tiếp nhận, đã giải quyết, còn tồn đọng và vượt thẩm quyền. Qua đó, trách nhiệm của cơ quan công quyền được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở báo cáo tiến độ hay số lượng văn bản đã ban hành.

Thực tế, tinh thần đồng hành của chính quyền không chỉ hướng tới cộng đồng doanh nghiệp mà còn gắn chặt với việc chăm lo đời sống nhân dân. Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố đã xem xét nhiều chính sách liên quan đến nhà ở, an sinh xã hội, chỉnh trang và tái thiết đô thị. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân; việc chỉnh trang, tái thiết không chỉ nhằm xây dựng công trình hiện đại, không gian đẹp hơn mà trước hết phải tạo môi trường sống tốt hơn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển: tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội; những thành quả phát triển phải được chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Khi người dân đồng thuận, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, chính quyền cơ sở chủ động giải quyết công việc, các nguồn lực xã hội sẽ được khơi thông và phát huy hiệu quả.

Với tinh thần đó, Hà Nội đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Từ cải cách thủ tục hành chính, đối thoại trực tiếp, tháo gỡ điểm nghẽn đến quyết định những dự án đầu tư có tính chiến lược, mỗi giải pháp đều cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có sản phẩm cụ thể.

Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là các cấp, ngành không chỉ dừng lại ở việc ban hành chủ trương mà phải nhanh chóng tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Đặc biệt, phải khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm mỗi kiến nghị chính đáng đều có địa chỉ tiếp nhận và phương án giải quyết.

Sự đồng hành của chính quyền chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp cảm nhận được những thay đổi trong môi trường kinh doanh, người dân được thụ hưởng những tiện ích thiết thực và các nguồn lực được chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể. Đây chính là nền tảng để Hà Nội tiếp tục tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.