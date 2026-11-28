Lãnh đạo thành phố 2 địa phương tham quan các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau. Ảnh: HANOISME

Trong khuôn khổ sự kiện “Xin chào Cà Mau - năm 2026”, TP Hà Nội và tỉnh Cà Mau đã phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai địa phương vào chiều 27/11 tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải.

Cùng dự có lãnh đạo UBND hai địa phương, đại diện các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chương trình nhằm triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Cà Mau được ký kết ngày 22/7/2026, trong đó chú trọng xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển du lịch và kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau. Ảnh: HANOISME

Sau hợp nhất, Cà Mau có thêm dư địa phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo và dịch vụ cảng biển. Tỉnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Với lợi thế về quy mô thị trường và hệ thống phân phối, Hà Nội là địa bàn có nhiều tiềm năng tiêu thụ thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của Cà Mau. Việc kết nối các cơ sở sản xuất với hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp phân phối tại Thủ đô là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai địa phương.

Bên cạnh thương mại, Cà Mau quan tâm thu hút đầu tư vào sản xuất con giống, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, chế biến sâu, hệ thống kho lạnh, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp và logistics.

Tham gia chương trình có 25 doanh nghiệp Hà Nội hoạt động trong các lĩnh vực phân phối, thương mại, năng lượng và dịch vụ.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) đề xuất 4 hướng hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương, gồm: Tiêu thụ nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP; chế biến và logistics; du lịch và dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Theo ông Mạc Quốc Anh, cùng với việc đưa các sản phẩm chủ lực như tôm, cua và đặc sản Cà Mau vào hệ thống phân phối tại Hà Nội, doanh nghiệp hai địa phương cần phối hợp chuẩn hóa chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng các hợp đồng cung ứng ổn định.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME), phát biểu tại chương trình. Ảnh: HANOISME

Doanh nghiệp Hà Nội cũng có thể tham gia cung cấp công nghệ, thiết bị, dịch vụ quản trị và nghiên cứu đầu tư hệ thống kho lạnh, bảo quản, vận chuyển thủy sản, qua đó giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với lĩnh vực du lịch, đại diện HANOISME đề xuất các doanh nghiệp lữ hành xây dựng hành trình kết nối Thủ đô với Đất Mũi, khai thác những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử, sinh thái rừng ngập mặn, văn hóa sông nước và ẩm thực của hai địa phương.

Ông Mạc Quốc Anh cũng đề nghị các bên xác định đầu mối phối hợp, xây dựng danh mục doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu đầu tư, tổ chức kết nối theo từng ngành hàng. Với 11.000 hội viên, HANOISME sẵn sàng giới thiệu đối tác, phối hợp đào tạo về quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ và tổng hợp những vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.

Theo đại diện HANOISME, kết quả hợp tác cần được thể hiện bằng những đơn hàng cụ thể, các dự án đầu tư khả thi và việc làm cho người lao động.

Dịp này, Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác về xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa và phát triển thị trường.

HANOISME đại diện các hiệp hội và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Theo đó, Hiệp hội sẽ chủ động tập hợp nhu cầu hợp tác, giới thiệu đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác với Công ty Lữ hành Hanoitourist, Vietravel Airlines và Công ty cổ phần Flamingo Redtour. Nội dung hợp tác tập trung vào quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm, kết nối tour, tuyến du lịch và mở rộng thị trường khách giữa hai địa phương.