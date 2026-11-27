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Việc củng cố và mở rộng không gian hợp tác toàn diện giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Cà Mau không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về kinh tế-xã hội mà còn góp phần thắt chặt thêm mối liên kết, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau giữa hai địa phương.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân hai địa phương đã tổ chức Buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với doanh nghiệp thành phố Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện “Xin chào Cà Mau - năm 2026” diễn ra ngày 27/11, tại Hà Nội.

Phát triển chuỗi giá trị kinh tế toàn diện

Tại sự kiện, ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, chia sẻ Cà Mau quan tâm làm thế nào để chuyển lợi thế về tài nguyên, sản xuất và vị trí địa lý thành giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và sinh kế bền vững. Trong khi, Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối. Ông đề xuất sự bổ trợ lẫn nhau là cơ sở để hai địa phương thúc đẩy hợp tác trên ba nhóm nội dung.

Thứ nhất là về thương mại, tỉnh kỳ vọng các doanh nghiệp phân phối, siêu thị tại Thủ đô kết nối trực tiếp với nhà sản xuất, hướng tới các hợp đồng cung ứng ổn định lâu dài thay vì chỉ bán hàng qua hội chợ, đưa thủy sản và sản phẩm OCOP tiếp cận sâu rộng người tiêu dùng phía Bắc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; Chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép.

Ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Thứ hai, Cà Mau mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị thủy sản khép kín từ giống, nuôi trồng công nghệ cao đến chế biến sâu, đồng thời phát triển năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và logistics gắn với bảo vệ môi trường.

Thứ ba là du lịch và đổi mới sáng tạo, hai bên phối hợp phát triển các tour tuyến du lịch sinh thái rừng-biển-đảo gắn với văn hóa và tâm linh, nghiên cứu đầu tư dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Lâm Văn Bi khẳng định tỉnh Cà Mau cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; Chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép. Những khó khăn thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ được tập trung giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ được kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Theo đó, ông giao cho Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan duy trì kết nối với phía Hà Nội, tổng hợp nhu cầu hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, khảo sát và triển khai các nội dung phù hợp đồng thời theo dõi tiến độ, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai địa phương cần phát triển theo hướng thực chất, chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả làm thước đo.

Để hiện thực hóa các nội dung đã ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tập trung vào các nhóm trọng tâm: Kết nối chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, phân phối và logistics chuỗi lạnh cho sản phẩm thủy sản; Đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp, năng lượng tái tạo và phát triển xanh; Thúc đẩy chuyển đổi số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực; Liên kết phát triển du lịch, văn hóa và dịch vụ hai chiều.

Để đảm bảo hiệu quả thực tế sau sự kiện, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh các sở ngành phải chủ động cụ thể hóa thỏa thuận thành kế hoạch tiến độ. Bên cạnh đó, các hiệp hội doanh nghiệp phát huy tốt vai trò cầu nối và cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn cơ hội hợp tác khả thi. Ông cũng cho biết Sở Công thương Hà Nội được giao làm đầu mối phối hợp theo dõi, tổng hợp và báo cáo sát sao tiến độ triển khai.

Hà Nội và Cà Mau thúc đẩy hợp tác thực chất, kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực thủy sản, năng lượng, du lịch và logistics, mở rộng cơ hội đầu tư. (Ảnh: Vietnam+)

Doanh nghiệp tiên phong hiện thực hóa khát vọng

Sự đồng hành của chính quyền hai địa phương đã tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp chủ động dấn thân, đề xuất các dự án trọng điểm mang tầm chiến lược.

Tiên phong trong hành trình này, ông Trần Phú Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings cho hay doanh nghiệp của Thủ đô này đã có 8 năm gắn bó đầu tư tại Cà Mau với dự án Nhà máy Điện gió công suất 80 MW đóng góp ổn định từ 80 đến 100 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh mỗi năm.

Ông Chiến tiếp tục cam kết triển khai các dự án quy mô lớn trong giai đoạn mới. Cụ thể, doanh nghiệp đang phối hợp với Sở Công thương hoàn thiện thiết kế để khởi công Dự án Điện gió Cà Mau (Giai đoạn 2) công suất 80 MW với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng vào quý 1/2027, dự kiến đóng điện từ quý 2 đến quý 3/2028. Đồng thời, Hacom Holdings đang nghiên cứu đầu tư Tổ hợp Siêu thị và Khách sạn 5 sao theo chuẩn quốc tế với sự hợp tác của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), trị giá từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng lưu trú cao cấp tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở các dự án hạ tầng và năng lượng, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế.

Giáo sư, Tiến sỹ Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Trên nền tảng hợp tác giữa hai địa phương trước đó, Giáo sư, Tiến sỹ Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, cho rằng: “Nhiều cơ hội để doanh nghiệp Hà Nội và Cà Mau cùng phát triển. Cà Mau có thế mạnh về thủy sản, kinh tế biển, du lịch sinh thái. Hà Nội có thị trường tiêu thụ lớn, mạng lưới phân phối, doanh nghiệp công nghệ, các trường đại học và cơ sở đào tạo. Những lợi thế bổ sung cho nhau này cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác.”

Thứ nhất, hợp tác tiêu thụ nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP với siêu thị, nhà hàng, khách sạn và các kênh bán hàng trực tuyến tại Hà Nội. Hai bên cùng chuẩn hóa chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng hợp đồng cung ứng ổn định, để sản phẩm giữ được uy tín và người sản xuất có đầu ra bền vững. Thứ hai, hợp tác chế biến và logistics, cùng nghiên cứu kho lạnh, bảo quản, vận chuyển và phân phối. Việc tổ chức tốt chuỗi cung ứng sẽ giảm sự hao hụt, tiết kiệm chi phí và nâng giá trị sản phẩm. Thứ ba, các doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng hành trình kết nối Thủ đô với Đất Mũi, gắn trải nghiệm văn hóa Hà Nội với sinh thái rừng ngập mặn, văn hóa sông nước và ẩm thực Cà Mau. Thứ tư là hợp tác đào tạo nhân lực và chuyển đổi số.

Sự đồng hành của chính quyền hai địa phương đã tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp chủ động dấn thân, đề xuất các dự án trọng điểm mang tầm chiến lược.

Buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với doanh nghiệp thành phố Hà Nội, ngày 27/11. (Ảnh: Vietnam+)

Bổ sung thêm góc nhìn từ tổ chức xúc tiến thương mại của địa phương, bà Trần Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch và vé máy bay Nice Tourist, cho biết định hướng hoạt động của Hội sẽ tập trung vào ba trụ cột là thâm nhập hệ thống phân phối tại Hà Nội; Kết nối mạng lưới lữ hành hình thành các tour tuyến du lịch trải nghiệm rừng-biển-văn hóa; Và, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng số cho nguồn nhân lực địa phương.

Bà Trần Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Trần Ngọc Loan bày tỏ kỳ vọng: "Chúng tôi không chỉ mong muốn kết nối để gặp gỡ, mà mong muốn sau mỗi cuộc gặp sẽ có những thỏa thuận, hợp tác, đơn hàng, tour du lịch và dự án đầu tư được hình thành. Cà Mau luôn rộng mở chào đón những nhà đầu tư, những người bạn đồng hành có tâm huyết và khát vọng phát triển bền vững."

Đi vào cụ thể, ông Chiến đề xuất kiến nghị Lãnh đạo Trung ương, Hà Nội và Cà Mau, giao cho doanh nghiệp hai địa phương triển khai các dự án kinh tế, thương mại biểu tượng hai chiều bằng nguồn vốn tư nhân; Thành lập Trung tâm sản phẩm Cà Mau và Đồng bằng Sông Cửu Long tại Hà Nội để trưng bày OCOP, đặc sản và quảng bá văn hóa; Cho phép doanh nghiệp Hà Nội đầu tư công trình kinh tế dấu ấn tại Cà Mau bằng 100% vốn xã hội hóa; Chỉ đạo các hoạt động kết nối có mốc thời gian rõ ràng, đảm bảo mang lại kết quả thực chất cho cả hai địa phương./.

Nghi thức ký kết hợp tác tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)