Ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau ảnh: Viết Thành

Kết nối thị trường, hoàn thiện chuỗi giá trị

Chiều 27/11, tại Hà Nội, thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau tổ chức buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp giữa hai địa phương, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hợp nhất, Cà Mau không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn có thêm điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường.

Cùng với những công trình hạ tầng chiến lược đang được đầu tư, định hướng phát triển các trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics đang mở ra nhiều cơ hội mới để doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của địa phương.

Theo ông Lâm Văn Bi, vấn đề Cà Mau quan tâm hiện nay là làm thế nào chuyển lợi thế về tài nguyên, sản xuất và vị trí địa lý thành giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và sinh kế bền vững. Trong khi Cà Mau có thế mạnh về sản xuất, tài nguyên và tiềm năng phát triển kinh tế biển, Hà Nội sở hữu lợi thế về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối.

Đây là cơ sở để hai địa phương tăng cường liên kết, bổ trợ thế mạnh, hình thành các mối quan hệ hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, hướng tới khai thác hiệu quả cơ hội phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Về thương mại, Cà Mau mong muốn các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội tăng cường kết nối trực tiếp với nhà sản xuất của tỉnh. Thay vì dừng lại ở hoạt động giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tại các hội chợ, hai bên cần chủ động xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch cung ứng, hướng tới xây dựng các hợp đồng thương mại ổn định, lâu dài.

Việc hình thành những mối liên kết trực tiếp giữa nhà sản xuất và hệ thống phân phối sẽ góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp Cà Mau cải thiện chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Thông qua kết nối với thị trường Hà Nội, tỉnh kỳ vọng đưa các sản phẩm thủy sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp từng bước nâng cao giá trị thương hiệu, phát triển kênh phân phối và mở rộng quy mô tiêu thụ.

Ở lĩnh vực đầu tư, Cà Mau mời gọi doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ sản xuất giống, phát triển vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu và bảo quản sản phẩm. Đây là những khâu có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao giá trị sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Bên cạnh thủy sản, tỉnh cũng mong muốn thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược. Cà Mau hướng tới hình thành các mối liên kết giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp và người dân địa phương, bảo đảm khai thác hiệu quả tài nguyên, đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Để tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, ông Lâm Văn Bi khẳng định, Cà Mau sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép.

"Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét", ông Lâm Văn Bi chia sẻ.

Hợp tác thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả hợp tác làm thước đo.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, hai địa phương cần tập trung vào 4 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm. Trước hết, tăng cường kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy thế mạnh, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ, thúc đẩy các dự án có khả năng bổ trợ thế mạnh của hai địa phương, tạo thêm động lực tăng trưởng và cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực. Đây được xem là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, cải thiện năng lực quản trị, tăng khả năng thích ứng với xu hướng phát triển mới và mở rộng các phương thức kết nối thị trường.

Thứ tư, tăng cường liên kết phát triển du lịch, văn hóa và các ngành dịch vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh riêng của mỗi địa phương, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, tạo giá trị kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Để các định hướng hợp tác đi vào thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ. Đối với các sở, ngành và cơ quan chuyên môn, cần chủ động cụ thể hóa các thỏa thuận thành kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung công việc, cơ quan đầu mối, đơn vị thực hiện, tiến độ và sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó, hai địa phương cần tăng cường trao đổi thông tin, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả hợp tác, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc phân công rõ trách nhiệm và duy trì cơ chế phối hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai, hạn chế tình trạng các nội dung hợp tác chỉ dừng ở định hướng hoặc cam kết.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Lưu đề nghị chủ động lựa chọn những cơ hội hợp tác khả thi, phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường; coi trọng hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

“Với tinh thần ‘Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước’, thành phố Hà Nội luôn coi trọng hợp tác, liên kết với các địa phương và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp”, ông Lưu chia sẻ.

Tại buổi gặp gỡ, Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động kết nối thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và khai thác cơ hội phát triển giữa hai địa phương.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau cũng ký kết hợp tác nhằm phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.